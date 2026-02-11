Cuenta atrás en Sagunt para su Semana del Deporte

El deporte de Sagunt vivirá su semana grande entre el 14 y el 19 de febrero, cuando se ha programado una serie de actividades que culminará con la celebración de la tradicional gala que llegará a su XXIV edición en el auditorio Joaquín Rodrigo a partir de las 19 horas.

Ganadores de la pasada edición de la Gala del Deporte de Sagunt. / Daniel Tortajada

Antes de este siempre emotivo colofón, el pistoletazo de salida será este sábado con un taller de introducción y convivencia en torno a las luchas olímpicas para el personal municipal y el jurado que ha seleccionado a los galardonados de este año. Será de 11 a 13 horas en el polideportivo internúcleos.

Documental

El lunes, a partir de las 18.30 horas en la Casa de Cultura del Port de Sagunt, será el turno de la proyección del documental 'El tiempo y la huella', que gira en torno a la relación entre la actividad física, el paso del tiempo y la aceptación de los límites propios de la edad. Con la colaboración de la asociación Nautilus, un posterior debate contará con la participación del experto en longevidad positiva, Pepe García Valverde, la exgimnasta Leticia Herrería y la técnica municipal Berta Dabaliña.

Ya para el martes quedará la conferencia 'Fuerza, rendimiento y prevención: una mirada desde la ciencia', que impartirá la doctora en Educación Física por la Universitat de València, Ana Ferri. Dirigida a equipos técnicos de los clubes deportivos, será a partir de las 18.30 horas en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt y requiere de inscripción previa a través del correo electrónico reservasdeportes@aytosagunto.es.

Exposición fotográfica

El miércoles a las 18.30 horas en este mismo escenario está convocada la inauguración de la exposición de fotografía deportiva, que impulsa el grupo Arse. Un programa especial de Onda Cero Sagunto el jueves dará a la XXIV Gala del Deporte, "un espacio para poner en valor los logros alcanzados por los y las deportistas de Sagunt a lo largo del último año", en una ceremonia "pensada para celebrar el esfuerzo, la constancia y la pasión, donde la alegría será el motor que impulse todo ese trabajo diario".

Galardonados

Entre los reconocimientos de este año están Zaida García (wushu) y Antonio Comeche (recorridos de tiro) como mejores deportistas individuales; los equipos juvenil y cadete del BM Morvedre (balonmano) como club más destacado; Alicia Munuera (halterofilia) a la deportista novel; el Club Halterofilia Sagunto con el premio dorsal 216 a la visibilidad en el deporte femenino; el Club Baloncesto Puerto Sagunto a los valores humanos; Nuria Díaz (gimnasia aeróbica) al mérito más destacado de la comarca; José Ramón Ojeda (luchas olímpicas) al fomento; así como Gustavo Juan a la trayectoria. Además, el Fertiberia BM Puerto Sagunto y el Lluita Morvedre por sus 75 aniversarios, así como el CD Ares por sus 25 años recibirán unas placas conmemorativas.