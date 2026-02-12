El arzobispo acudirá a Benavites por segunda vez en cuatro años
Participará en el centenario de la ordenación del obispo que es hijo predilecto de la localidad
El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, volverá a Benavites menos de cuatro años después de esa visita que supuso su toma de posesión del cargo y su primera parada en una localidad de la provincia tras su nuevo nombramiento.
Esta vez, el motivo es su participación en el centenario de la ordenación episcopal de monseñor José Vila, quien fuera obispo de Girona en 1925, un hombre natural de Benavites que es hijo predilecto de la localidad.
El arzobispo será recibido este domingo, día 15, a las 11 horas, justo en la plaza dedicada al obispo Vila. Desde allí, la comitiva irá a la Torre donde firmará en el libro de honor del Ayuntamiento de Benavites. La siguiente parada será la parroquia donde, tras unos minutos de oración, tendrá lugar una pequeña charla sobre la figura de Vila.
A las 12 horas está prevista una misa presidida por el arzobispo y concelebrada por los sacerdotes de les Valls. Tras ella se rezará un responso ante la tumba del obispo Vila y se depositará una corona de flores.
Después, se inaugurará una exposición conmemorativa instalada en la iglesia que permitirá acercarse más a su figura.
Finalmente se ha previsto un vino de honor en la plaza de la Torre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias
- Una nueva infraestructura millonaria en Sagunt supera el último obstáculo
- Juan Echanove lleva a Sagunt su homenaje a la Generación del 27
- Así se pretende compatibilizar el desarrollo industrial de Sagunt con la biodiversidad
- Intentan okupar otra casa en Sagunt con los dueños dentro
- Sagunt pide explicaciones del rechazo del puerto a las fotovoltaicas de la gigafactoría
- El buen momento de la ciudad' lleva a Sagunt al Congreso Nacional de Industria
- Herido en Sagunt un operario tras ser golpeado por un rollo de acero de casi 7.000 kilos