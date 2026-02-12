El arzobispo acudirá a Benavites por segunda vez en cuatro años

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, volverá a Benavites menos de cuatro años después de esa visita que supuso su toma de posesión del cargo y su primera parada en una localidad de la provincia tras su nuevo nombramiento.

Esta vez, el motivo es su participación en el centenario de la ordenación episcopal de monseñor José Vila, quien fuera obispo de Girona en 1925, un hombre natural de Benavites que es hijo predilecto de la localidad.

El arzobispo será recibido este domingo, día 15, a las 11 horas, justo en la plaza dedicada al obispo Vila. Desde allí, la comitiva irá a la Torre donde firmará en el libro de honor del Ayuntamiento de Benavites. La siguiente parada será la parroquia donde, tras unos minutos de oración, tendrá lugar una pequeña charla sobre la figura de Vila.

El arzobispo, al ser saludado por el alcalde, Carlos Gil. / Fernando Bustamante

A las 12 horas está prevista una misa presidida por el arzobispo y concelebrada por los sacerdotes de les Valls. Tras ella se rezará un responso ante la tumba del obispo Vila y se depositará una corona de flores.

Después, se inaugurará una exposición conmemorativa instalada en la iglesia que permitirá acercarse más a su figura.

Noticias relacionadas

Finalmente se ha previsto un vino de honor en la plaza de la Torre.