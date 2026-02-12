Compromís per Sagunt ha acusado a la Conselleria de Educación de retrasar "de manera injustificada" las inversiones en infraestructuras pendientes. Así valora Maria Josep Soriano la reunión mantenida por una delegación municipal, encabezada por el alcalde, Darío Moreno, con responsables de la dirección general de Infraestructuras Educativas.

Entre las novedades que reportó el encuentro, la concejala valencianista destaca que las obras en el CIPFP Eduardo Merello no empezarán antes de 2028, mientras el Pla Edificant, creado por el anterior gobierno autonómico, se desarrolla "de manera lenta" y con "trabas", traducidas en "tres años del gobierno de derecha con muy pocos avances".

Baja natalidad

Soriano también lamenta la "innecesariedad" trasladada desde Educación sobre la construcción de dos nuevos colegios, con el argumento de la baja tasa de natalidad, que lleva a Sagunt a un crecimiento vegetativo negativo.

Participantes en la reunión. / Ayuntamiento de Sagunt

"Obviamente, trasladamos la necesidad de modificar los criterios y que se atienda al censo local", apunta la concejala de Compromís, en referencia a que esos datos demográficos quedan incompletos si no se tienen en cuenta "a las familias que vienen buscando trabajo", que hacen que el ritmo del crecimiento poblacional anual en Sagunt supere el millar de personas.

Ausencia grave

Otro apunte de la reunión es la "bastante grave" ausencia de responsables del departamento de Planificación Educativa, ya que el caso de la capital del Camp de Morvedre "es excepcional, atendiendo al crecimiento de habitantes y la necesidad de nuevas aulas. La Generalitat, en manos del PP, todavía no es consciente de la problemática educativa que sufre nuestra ciudad. La Conselleria de Educación tiene que priorizar Sagunt en sus planes e invertir decididamente en una educación pública y de calidad", concluye Soriano.