Costas desvela cuándo llegará la arena de Cullera al litoral norte de Sagunt

El Jefe de la Demarcación de Costas en Valencia, Javier Estevan, ha despejado hoy una de las principales dudas respecto al proyecto de regeneración del litoral norte de Sagunt y Canet d’en Berenguer que ya está en marcha: cuándo llegará la arena extraída desde el fondo marino de Cullera. Lo ha hecho en un encuentro en Corinto junto al director de la obra de remodelación, Eugenio Jiménez, cerca de la zona de playa donde seguían depositándose los gigantescos tubos que permitirán repartir la arena.

Una representación municipal encabezada por el alcalde, Darío Moreno , y responsables vecinales de distintas asociaciones les han expuesto el interés por conocer todos los detalles del proyecto.

Será en menos de 20 días cuando lleguen los ansiados sedimentos. En concreto, el 2 de marzo. Además, se ha confirmado que toda la grava extraída durante la intervención se utilizará en las playas del municipio, especialmente en Malvarrosa, la más afectada por el temporal Harry.

Seguimiento garantizado

Desde Costas se ha garantizado que habrá un seguimiento durante tres años para ver la evolución del proyecto y, para ello, se está finalizando la elaboración de un contrato. De esta forma, se podrá analizar cómo evoluciona la línea de costa tras la aportación inicial y aplicar ajustes si fueran necesarios, como explican desde el ayuntamiento.

No obstante, ya se ha advertido de que la previsión oficial es que la línea de costa avance tras la aportación inicial, pero luego retroceda unos 50-60 metros en los siguientes años, como es habitual en este tipo de regeneraciones.

Un n¡momento del encuentro. / Daniel Tortajada

Esto, como han explicado, se ha contemplado en el proyecto y ya ha empezado a ocurrir por ejemplo en las playas del Saler y la Garrofera, donde ha habido una intervención similar pues, en una aportación de este tipo, se plantea una sección constructiva (la línea de costa inmediatamente después del aporte inicial) y otra de equilibrio (que es la que va quedando a lo largo de los primeros años, después de ese retroceso). Por ello, han insistido en que esa pérdida no debe generar alarma.

Arena de gran calidad

El representante de Costas ha señalado que la aportación de arena prevista supone "una solución a largo plazo" para la situación de degradación de las playas del norte saguntino. En este sentido, ha trasladado que este proyecto, en el que se utilizará una megadraga de 151 metros de eslora para traer la arena desde Cullera, no es comparable con las regeneraciones realizadas anteriormente, ejecutadas con camiones.

A ello ha agregado que la arena que se traerá desde Cullera es de gran calidad pues es la única en la Comunitat Valenciana con un grano medio de 0,32 mm, cuando lo normal es 0,15-016 mm.

Tubos acumulados en la playa de Corinto. / Daniel Tortajada

Esto es uno de los detalles distintivos del proyecto, ya que este grano se retiene mejor a largo plazo. Pero a esto se le añade otro factor: El enorme calibre de la aportación de casi 1,3 millones de metros cúbicos, una cifra que es muy superior a cualquiera de las realizadas anteriormente; entre otras cosas, porque la draga desplaza muchísima más arena en un solo día que los camiones.

Aunque en el encuentro se ha insistido en la demanda vecinal y municipal de que implantar sistemas para retener toda esa arena, este asunto se ha quedado en abordarlo en una futura reunión.

A la reunión han asistido representantes de los diversos grupos políticos municipales, la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Almardà Viva y la Federación vecinal de Morvedre.