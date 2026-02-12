Descubre cómo es y dónde está la megadraga que llevará la arena hasta las playas del norte de Sagunt

La unión temporal de empresas (UTE), compuesta por Rover Maritime y Dredging International España, que ya ejecuta el contrato para la regeneración de las playas del norte de Sagunt y Canet d'en Berenguer, entre otras, ha confirmado la megadraga que se encargará del trasvase de casi 1,3 millones de metros cúbicos de arena desde Sueca hasta la costa del Camp de Morvedre.

El navío de DEME Group, Bonny River, es uno de los apenas 13 que reúnen los requisitos necesarios

Como reflejó en su oferta y ha confirmado a preguntas de Levante-EMV, después de dejar abierta en su plica la utilización de otras embarcaciones, se trata de Bonny River, construida en 2018 y que navega bajo bandera chipriota. Entre sus principales características destacan los más de 158 metros de eslora y 30 metros de manga, además de su capacidad de cántara por encima de los 15.000 metros cúbicos.

Velocidad máxima

Otras especificaciones de esta draga, que es propiedad del Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME) Group, empresa matriz de Dredging, son su potencia de propulsión de 16.000 kW, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 16,3 nudos cuando está cargada; la utilización de un sistema de succión por arrastre; así como su capacidad de operar a profundidades desde los 30 hasta los 102 metros. Cabe recordar que el banco submarino del que se extraerá el sedimento se encuentra a unos 70 metros.

Otro punto importante entre sus características es el calado, que le permite acercarse hasta aproximadamente los 2 kilómetros de la costa para proceder al vertido de la arena. Desde esa distancia ya entrarán en juego las enormes tuberías que se depositaron hace unos días entre las playas del norte de Sagunt y Canet, que serán las últimas encargadas de depositar el material, antes de que las retroexcavadoras y las palas cargadoras la extiendan en la zona definida en el proyecto con el objetivo de ampliar la playa seca.

Una docena de embarcaciones

Según el expediente impulsado desde la dirección general de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, esta draga es una de las pocas cuyas características son acordes con las necesidades del trasvase hasta las playas de Sagunt. Concretamente, hay otra docena de embarcaciones que reúne estas condiciones, entre las que Bonny River es la segunda de más reciente construcción.

Preparativos para el trasvase de arena a las playas del norte de Sagunt. / Daniel Tortajada

Desde la UTE también confirman que el navío está previsto que arribe a las costas de Cullera a principios de marzo, cuando empezará la extracción de arena sobre un área de casi 2,5 millones de metros cuadrados del banco submarino. Los trabajos para sacar el material, transportarlo cerca de 46,6 kilómetros y depositarlo en las playas de Sagunt se prolongarán durante 36 días, cuando los turnos cubrirán las 24 horas del día durante todos los días de la semana, incluyendo festivos. En cualquier caso, esta estimación depende de las condiciones que presente el mar.

Noticias relacionadas

Localización

Antes de su llegada a las costas valencianas, Bonny River estuvo realizando tareas de dragado frente a la costa de Nigeria hasta hace unos días, cuando emprendió un viaje con destino a Algeciras. Allí está previsto que llegue este viernes para hacer parada antes de poner rumbo a Cullera. La embarcación ya se encuentra frente a las costas de Marruecos.