Nuevo robo de cable en Gilet cuatro días después del de la carretera de Sant Esperit

Gilet ha sufrido un nuevo robo de cable cuatro días después del que se detectó en la carretera de Sant Esperit este fin de semana, cuyas consecuencias mantienen todavía sin luz a buena parte de la urbanización Camí Convent.

Esta vez, la sustracción de cableado se ha producido en la línea eléctrica que genera suministro a la zona conocida como el Minilago, un parque entre la urbanización de Sant Esperit y la de la Vidriera, por el que se suele salir a pasear y a disfrutar del tiempo libre. Según adelantaba el concejal del equipo de gobierno, Juanjo Melchor, "nos han quitado prácticamente el cable de toda la línea de esta zona", contaba a Levante-EMV.

Unos hechos que se producen días después de otro robo, de mayor envergadura, en el que ya se ha comprobado que los metros de cobre sustraídos superan los 500, casi toda la línea de la carretera de Sant Esperit, paso obligatorio para la gran mayoría de las urbanizaciones de montaña.

La edila junto a la zona del robo / Daniel Tortajada

Condena

Melchor ha condenado lo ocurrido calificándolo de vandalismo, por lo que confía en que las diligencias de investigación den con los responsables y se actúe en consecuencia para que esto no se vuelva a repetir.

Este miércoles, el concejal trasladaba los hechos a la Guardia Civil para interponer otra denuncia que se suma a la que ya se interpuso a principios de semana por el hurto anterior, tal y como ha adelantado el edil.

Ante lo sucedido, desde el gobierno local ya se ha adelantado a este diario, que se va a incrementar la vigilancia en la zona y que esta contará con la colaboración de la Benemértita, que incrementará la presencia de efectivos en puntos claves de Gilet.

En cuanto al alumbrado público que se ha visto afectado, la empresa de mantenimiento lleva varios días trabajando en la zona para intentar reponer el cable sustraído y reestablecer el alumbrado público y lo mismo realizará en el parque del minilago.