Primeras reacciones al riesgo de que la Semana Santa de Sagunt deje de ser de 'interés nacional'

La noticia de que el Ministerio de Industria y Turismo valora retirar la distinción de fiesta de interés nacional a la Semana Saguntina por el veto a las mujeres que aún mantiene la cofradía que la organiza ha provocado las primeras reacciones en Sagunt.

El presidente de la entidad, José Ramón García, admitía estar "preocupado" tras conocer lo sucedido por los medios de comunicación pero evitaba más pronunciamientos hasta recabar más datos. «Es algo que no está en nuestro ámbito», decía.

Desde el colectivo 'Semana Santa Inclusiva' que lleva años reclamando un cambio de estatutos que permita ser cofrade a todas las personas bautizadas no se ha ocultado cierta sorpresa, pues varios de sus responsables aseguraban haberse enterado por la prensa y decían desconocer la identidad del denunciante que ha llevado al Ministerio de Industria y Turismo a abrir ese expediente.

"Yo no sé quién ha denunciado pero, desde luego, no se puede calificar una fiesta como de interés turístico nacional si no cuenta con el 100% de la ciudadanía y en el caso de nuestra Semana Santa nos deja a la mitad de la población fuera", apuntaba una de sus integrantes, Blanca Ribelles, considerando además "una lástima" que la igualdad en la entidad "tenga que venir por imposición. Nosotros siempre hemos querido que la igualdad llegara a la cofradía de forma natural y que fuera la propia cofradía quien se abriera", recuerda.

En el colectivo también reconocen que impedir la entrada de mujeres en la cofradía en pleno siglo XXI tiene riesgos como el perder esa calificación, además de la posible judicialización del asunto. "Nosotros presentamos más de cien firmas para forzar otra votación sobre este asunto a nivel interno y esperamos que esta vez se apruebe porque no puede continuar la discriminación. Eso tiene sus consecuencias como lo que acaba de pasar", decían.

Protesta para que las mujeres puedan formar parte de la Semana Santa, en 2025. / Daniel Tortajada

La mayoralía del año no se pronuncia

Desde la Mayoralía 2026 que organiza la fiesta este año no han querido entrar a valorar la decisión de Ministerio y sí han destacado que abogan por "mantener una neutralidad absoluta" respecto a la posible entrada de las mujeres, "aunque expresamos nuestro respeto hacia todas las posiciones existentes". "Nuestro cometido a lo largo de este nuestro año es asegurar que la Semana Santa Saguntina continúe desarrollándose con la serenidad, el respeto y la dignidad que la caracterizan, tras más de cinco siglos de tradición", añaden remarcando que "no nos corresponde pronunciarnos sobre cuestiones estatutarias de la Cofradía de la Sang, ni de cuestiones ajenas a la organización de los actos de la Semana Santa Saguntina".

El ayuntamiento, por su parte, afirma esperar a que el ministerio le confirme oficialmente la apertura de esa investigación pues, hasta el momento, no consta que haya entrado ningún documento por registro de entrada sobre este asunto.

Nueva votación

La nueva votación sobre la entrada de las mujeres en la cofradía tendrá lugar el próximo 22 de marzo en una junta general extraordinaria prevista justo después de una ordinaria que siempre se celebra en la misma fecha, es decir, el Domingo de Cuaresma previo al Viernes de Dolores.

La elección de esta fecha hará imposible que la incorporación de las mujeres a la fiesta pueda verse en las calles este mismo año, como pedía el colectivo favorable a la inclusión.

Sin entrar en esto, el presidente de la cofradía de la Sang ha justificado este hecho en que «siempre se han hecho las juntas generales extraordinarias tras las generales, excepto por la covid», ha dicho a preguntas de Levante-EMV.

No obstante, desde "Semana Santa Inclusiva" se considera que «convocarlo tan cerca de la fiesta es un error».