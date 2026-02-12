Sagunt se codea con los referentes de la innovación industrial y la movilidad eléctrica

Sagunt fue protagonista en el encuentro 'Future: Fast Forward: Acelera hacia la Electromovilidad' que tuvo lugar este miércoles en Madrid. Este evento, considerado uno de los referentes en el ámbito de la innovación industrial y la movilidad eléctrica, reunió a los principales representantes de la alianza, liderada por el Grupo Volkswagen, que integra a 52 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, e impulsa 86 proyectos en 11 comunidades autónomas vinculados a la cadena de valor del vehículo eléctrico por un importe superior a los 10.000 millones de euros, según informan fuentes municipales.

En representación del Ayuntamiento de Sagunt, invitado por la organización de la mano de PowerCo, acudieron el alcalde, Darío Moreno y el concejal de Industria, Toni Iborra. El primero destaca la importancia de tener presencia en estos foros en los que se define el futuro industrial del país. "La transformación hacia la movilidad eléctrica es también una oportunidad para generar empleo de calidad, innovación y desarrollo sostenible en nuestra ciudad", apunta.

El edil, por su parte, señala que "las inversiones industriales que impulsamos en Sagunto permiten posicionar estratégicamente a nuestro territorio para que elementos indispensables de la electrificación se produzcan en nuestro país, reforzando la autonomía industrial y la competitividad de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España”.

Gigafactoría

En el marco de este 'Future: Fast Forward', PowerCo participa activamente con la gigafactoría de celdas de baterías eléctricas en Parc Sagunt II como uno de los proyectos tractores más relevantes, destacando el impacto industrial, económico y social que la planta está generando en la Comunitat Valenciana y Sagunt.

Durante el encuentro de este miércoles se puso en valor el trabajo conjunto entre administraciones públicas, empresas privadas y clústeres de movilidad, una colaboración que permite avanzar hacia un modelo más sostenible y competitivo. En este contexto, la Comunitat Valenciana y, especialmente, Sagunt, fueron señalados como ejemplo de cooperación público-privada para la implantación de proyectos estratégicos como la gigafactoría.

La presencia municipal en Madrid "consolida el papel de la ciudad como uno de los principales polos industriales vinculados a la transición energética y la movilidad eléctrica en España", según destacan desde el ayuntamiento.

Secretario autonómico de Industria

Entre los participantes en este foro también estuvo el secretario autonómico de Industria de la Generalitat, Felipe Carrasco, quien señaló sobre la electrificación que "no es únicamente un desafío tecnológico, sino un reto de política industrial que exige planificación y capacidad energética suficiente, así como una administración ágil que sea capaz de anticiparse a las necesidades del tejido productivo y generar el entorno adecuado para atraer y consolidar proyectos industriales de alto impacto".

Participantes en el encuentro. / Ayuntamiento de Sagunt

Uno de los ejemplos más destacados de esta estrategia, según explicó, es el desarrollo de la gigafactoría en Sagunt, "uno de los proyectos industriales más transformadores actualmente en marcha en España". Carrasco recordó que, desde el inicio, la Generalitat ha actuado "de forma decidida, acelerando trámites y coordinando a todas las consellerias implicadas" para asegurar que la gigafactoría "no solo cumpla plazos, sino que se convierta en el motor tractor de la electrificación, la reindustrialización y el empleo cualificado en la Comunitat Valenciana".

600 millones de euros

Carrasco subrayó que se han movilizado más de 600 millones de euros de inversión pública para garantizar la viabilidad del proyecto y la Generalitat ha asumido "el liderazgo para que la tecnología, la logística y la energía estén disponibles cuando la gigafactoría lo requiera, anticipándose a las necesidades del proyecto y del conjunto de la cadena de valor".

Sector estratégico

En este contexto, afirmó que "la industria del automóvil es un sector estratégico y prioritario en el que tenemos la ambición de consolidarnos como referente en España y en Europa en el ámbito de la movilidad eléctrica".