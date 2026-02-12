San Valentín igualitario en Sagunt

La campaña por el 14 de febrero y San Valentín en Sagunt incluye una mirada inclusiva e igualitaria, además de fomentar las compras en la ciudad.

La concejalía de Comercio y Mercados, en colaboración con el área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt, ha presentado la campaña “Sin roles, solo amor, 14 de febrero celebra tu manera de querer”, una iniciativa que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la igualdad y la importancia de realizar sus compras en el comercio local.

La campaña, que se lanza con motivo de la celebración del 14 de febrero, combina el mensaje propio de esta festividad con una invitación a “enamorarnos de nuestro comercio”, resaltando las ventajas y beneficios que ofrece el comercio de proximidad frente a otros formatos comerciales. Bajo el lema “Sin roles, solo amor”, la iniciativa también incorpora una mirada inclusiva y de igualdad, promoviendo una forma libre y diversa de celebrar esta fecha.

Visibilidad

Para dar mayor visibilidad a la campaña, se ha distribuido material promocional entre diferentes comercios del municipio para su colocación en las puertas y en los escaparates.

Durante la rueda de prensa, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, puso en valor el papel fundamental que desempeña el comercio de proximidad: “Si puedes, apuesta por el comercio local. No hay compra chiquitita, ayuda a una persona a poder abrir la persiana”.

Noticias relacionadas

Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, ha resaltado que está campaña invita a “regalar con conciencia, a consumir con responsabilidad y a reflexionar qué tipo de relaciones queremos construir como sociedad”. Y ha añadido: “Creemos que el amor sano se aprende, se trabaja y se fomenta desde todos los ámbitos, también desde el comercio. Por ello, hemos aprovechado esta fecha tan simbólica para lanzar un mensaje claro”