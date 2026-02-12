Trece fallas presentarán de manera conjunta sus llibrets en Sagunt

El colectivo de llibreters y llibreteres “FemLlibret SomCultura” que este año aglutina a 13 fallas de la Federación Junta Fallera de Sagunto, presentará este fin de semana sus llibrets.

Trabajos de meses de recopilación de información, investigación, artículos, fotografías y diseño, en los cuales se abordan diferentes temáticas tratadas en profundidad con la participación de firmas y colaboraciones importantes. Los llibrets también muestran completa información sobre las fallas y la manera de vivir la fiesta dentro de cada una de las comisiones.

Llibrets de calidad, como demuestran los premios recibidos en los diferentes concursos, como el de Promoció de l'ús del Valencià de la Generalitat Valenciana, que sitúa a las comisiones del Camp de Morvedre en el top 10 de los mejores libros de fallas de la Comunidad Valenciana.

El acto organizado por “FemLlibret SomCultura”, tendrá lugar el próximo domingo 15 de febrero en el restaurante El Mirador de Sagunt, evento en el que se mostrará los trabajos realizados por las asociaciones culturales de las fallas Doctor Palos, Eduardo Merello, La Marina, El Mercado, El Palleter, La Palmera, La Palmereta, Penya El Mocador, Plaça del Sol, Plaça Rodrigo, El Tronaor, Els Vents y La Victòria.

La presentación, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt y del Restaurante El Mirador, consistirá en una muestra de llibrets en la que se podrá disfrutar de estos, además de muchas sorpresas.