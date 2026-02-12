Los fuertes vientos aumentan la lista de daños en Morvedre
Las rachas, que ayer rozaron los 100 kilómetros por hora en el Port de Sagunt, han provocado distintos incidentes inlcuso esta mañana
Un viento que ayer rozó los 100 kilómetros por hora en el Port de Sagunt y hoy ha llegado a los 85 kilómetros por hora en la zona internúcleos de Sagunt sigue provocando incidencias, como la caída de un pino de grandes dimensiones registrada esta mañana en el camino Assolat de Parra por el colegio San Vicente que gestiona la Fundación Santo Domingo (FESD) de Sagunt.
El árbol corta acceso a una vivienda y a depósitos de agua de Petrés, por lo que se ha avisado los bomberos para su retirada.
Los efectivos del Consorcio atendieron ayer por la tarde también diferentes avisos por saneamientos de fachadas, carteles publicitarios dañados y chapas metálicas que corrían peligro, sobre todo en el Port de Sagunt, que registró las mayores rachas de la comarca de hasta 99,5 kilómetros por hora, según los datos de Avamet. Esto siguió la tónica de días anteriores y amplió los daños pues el viento incluso ha torcido farolas en el Port de Sagunt que obligaron a señalizar la zona a la Policía Local.
La noche, sin embargo, ha sido más tranquila y en Sagunt, no ha habido problemas destacables, como confirman fuentes municipales.
En otros puntos de la comarca no han faltado caídas de árboles, como en la partida del Quadro de Quartell; un municipio que ayer sufrió rachas de 90,1 kilómetros por hora, según los registros de Avamet.
