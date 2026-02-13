La alcaldía de Benifairó de les Valls cambia de manos

Toni Sanfrancisco dejará de ser alcalde de Benifairó de les Valls el próximo 16 de marzo. Así lo ha anunciado el socialista, que ostenta la vara de mando desde 2011. "5.390 días o, lo que es lo mismo, 14 años, 9 meses y 5 días, un tiempo que ha significado para mí el orgullo más grande y la mayor satisfacción que un trabajo puede proporcionar", según apunta en su carta pública de despedida.

Sanfrancisco, que también fue presidente de la Mancomunitat de les Valls, añade que "es el momento de abrir una nueva etapa con un liderazgo renovado, pero sin alterar las líneas generales de un proyecto que ha modernizado y mejorado nuestro municipio a todos los niveles". El todavía alcalde señala que "me voy con la conciencia tranquila y con el convencimiento de haber hecho todo lo que estaba en mis manos en beneficio de Benifairó, dedicándome en cuerpo y alma las 24 horas de los 365 días del año".

La decisión de dejar el cargo "es fruto de un intenso proceso de reflexión personal, después de constatar que, casi 15 años después, lo más conveniente es dejar a un compañero con fuerzas e ideas renovadas". Y es que la coalición de gobierno que conforman los socialistas y Junts per Benifairó ya ha acordado que el actual concejal de Hacienda, Sanidad, Educación, Formación y Ciudadanía, José Álvarez, sea el relevo en la alcaldía hasta las próximas elecciones.

Pacto de gobierno reformulado

El desarrollo del reformulado pacto entre las dos formaciones queda en "las mejores manos", ya que su sucesor "está sobradamente preparado para asumir el cargo, puesto que cuenta con la experiencia, los conocimientos y el espíritu de servicio público necesarios para gestionar el municipio. Le deseo la mejor de las suertes", en palabras de Sanfrancisco. Con la gobernabilidad "garantizada", el todavía alcalde seguirá como concejal, aunque no percibirá sueldo, ya que su intención es tramitar la jubilación. "Ayudaré en todo lo que pueda", señala.

José Alvarez, próximo alcalde de Benifairó de les Valls. / PSPV Benifairó de les Valls

En su carta de despedida, el socialista recuerda como en 2011 "nuestro pueblo era diferente. Había un espíritu de confrontación. Desde el primer momento -prosigue-, mi objetivo ha sido ser el alcalde de todas y todos, de gente de izquierdas y de derechas, de gente que me había votado y quien no lo había hecho. A todas y a todos he recibido y tratado por igual y a todas y a todos he dedicado el máximo interés y esfuerzo al resolver vuestras demandas".

Avances

La apertura del ayuntamiento y los servicios municipales, el incremento y mejora de las prestaciones y el trabajo para el ayuntamiento, "sin partidismos, pero siempre con los valores de la izquierda", son algunos de los logros de sus años al frente del consistorio en los que "el único interés ha sido nuestro pueblo y nuestra gente". Seguro de que "habré ofendido, sin intención, a gente", añade Sanfrancisco, aunque "no creo que haya duda sobre mi esfuerzo y mi trabajo. Pido disculpas, pero la tarea de alcalde es más complicada de lo que nunca hubiera pensado".

Sobre su marcha, el socialista insiste en que, "ante la dificultad de mantener mi compromiso 24/7, es hora de dejar a un compañero que pueda hacerlo mejor. Antes de sentir que no estoy dando todo lo que es necesario y con el cansancio físico y mental de todos estos años, doy un paso al lado y dejo el peso del cargo en manos de un compañero que, estoy seguro, trabajará por Benifairó con valentía, dedicación y eficacia".

Despedida

Para acabar, el alcalde reivindica que "no todos los políticos somos iguales, como no todas las personas somos iguales. Puedo decir con enorme orgullo que he dedicado a mi estimado pueblo los mejores años de mi vida y lo volvería a hacer sin dudar, pero, como todo, las historias tienen un principio y un final. Gracias por haberme permitido vivir esta experiencia y gracias a todas y a todos los que me habéis ayudado a hacer nuestro pueblo mejor".