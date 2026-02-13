Una inversión de medio millón de euros permitirá reabrir la piscina de Benifairó de les Valls
El ayuntamiento destinará más de la mitad de un plan de la diputación a reformar una instalación que tuvo que cerrar por deficiencias
Anna Biosca
El Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València ha salido al rescate de la piscina de verano de Benifairó de les Valls, que el verano pasado tuvo que ser clausurada por serias deficiencias. Además de arreglar la grieta que apareció en el vaso por un corrimiento de tierras, según se justificó en su momento, el ayuntamiento dirigido por Toni Sanfrancisco ha decidido destinar casi 535.000 euros de la subvención provincial para la rehabilitación integral de la instalación acuática, actuación que incluye los sistemas de filtrado o las cubiertas.
El alcalde explica que la piscina "tiene 25 años y el pasado verano no pudimos abrirla". Fue justo antes del inicio de la temporada estival, en el momento de proceder a ejecutar los trabajos de adecuación para su apertura, cuando se detectaron unos problemas que rápidamente se comprobó que eran demasiado importantes para que una obra de emergencia fuera suficiente para arreglarlos, aunque fuera de forma transitoria, para su utilización durante el verano.
Soluciones transitorias
Los inconvenientes que provocó esta situación llevaron incluso al gobierno local a establecer acuerdos con los municipios vecinos para que acogieran en sus instalaciones a los vecinos de Benifairó de les Valls. Además, también se ofreció la posibilidad a los usuarios de reclamar la devolución del dinero adelantado en el abono.
Pero, además de la piscina, el Pla Obert va a servir al consistorio de les Valls para llevar adelante más proyectos. Otro de los importantes es la adquisición por 120.000 euros de unos terrenos próximos al colegio que se está construyendo. Según Sanfrancisco, este suelo "se dedicará a servicios escolares complementarios o a vivienda social". Otro destino de estas ayudas es la compra por cerca de 8.000 euros de un tractor cortacésped para la adecuación de zonas verdes, jardines y áreas de juego.
Planificación a medio plazo
Con una asignación por encima del millón de euros, este plan provincial de inversiones "es un avance -respecto a los anteriores-, porque permite la planificación a medio plazo", según Sanfrancisco. En cualquier caso, el alcalde ha puesto un pero al señalar que algunos tipos de ayudas requieren completar la financiación desde las arcas municipales. A este respecto, desde la diputación precisan que los dos proyectos aprobados hasta el momento para Benifairó cuentan con fondos exclusivamente provinciales.
El presidente de la institución, Vicent Mompó, recalca que "es un buen ejemplo de inversiones útiles para mejorar un municipio. El Pla Obert está dando sus frutos, estamos recogiendo la cosecha de una semilla que plantamos hace más de dos años, que ideamos para que los pueblos pudieran ser autónomos y que, viendo el volumen de proyectos que ya están aprobados, creemos que acertamos".
Ejecutores
Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, subraya que, con el último decreto, ya se han aprobado 926 actuaciones dentro de este plan cuatrienal. "Estamos asistiendo a una transformación real de la provincia a través de todas las mejoras que los municipios están realizando; les estamos acompañando, pero son ellos los ejecutores, los verdaderos protagonistas de la evolución de sus pueblos porque son los que mejor saber qué necesitan", apunta.
