Canet acogerá la entrega de los premios Sony de fotografía

La gala de entrega de los Premios Sony–Comunitat Valenciana de Fotografía Profesional, que tendrá lugar este sábado en el Auditorio de la Canet, convertirá la población en una de las grandes referencias de esta disciplina a nivel nacional. Con un total de 16 categorías y candidatos de toda España, los galardones aspiran a recuperar su condición de los más importantes del sector entre los organizados por una institución privada.

Según explicó el alcalde de Canet, Pere Antoni, «para nosotros es un honor poder ser la sede de estos premios que, aunque se entregan en la Comunitat Valenciana, están abiertos a los mejores profesionales de toda España, lo que contribuye a que se nos conozca también por las actividades culturales que celebramos a lo largo del año y que forman parte de nuestro proyecto de desestacionalización de la temporada turística».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de València (AFPV), Jorge Miguel Jaime Báez, señaló que «la idea es recuperar unos galardones que dejaron de entregarse hace unos años, pese a que se habían consolidado como una de las citas de referencia del sector. Ahora queremos que vuelvan a recuperar el prestigio y sirvan de plataforma tanto para dar a conocer nuestras actividades como para distinguir a los profesionales del sector».

Este sábado tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de las dieciséis categorías convocadas, entre las que se incluyen libre, desnudo, paisaje, retrato, bebé, entre otras. Además, habrá una distinción para las nuevas promesas y otra en la categoría sénior (mayores de 66 años). El audiovisual también contará con su propio espacio, con las modalidades de libre y boda.

Asimismo, en un acto que comenzará a las 9 horas, se celebrará una charla dirigida a profesionales, en la que participarán Julián Ochoa (medalla de oro de la Confederación Española de Fotografía) y Juan Manuel Castro Prieto (Premio Nacional de Fotografía 2015).

Talleres y otras actividades

Según explicó Jorge Miguel Jaime, «la elección de Canet para la entrega de premios no ha sido casual, ya que en los últimos años, desde la AFPV, hemos organizado aquí distintos talleres para profesionales a los que ha acudido gente de toda España. Queremos que Canet sea reconocida como la capital española de la fotografía profesional». La entidad, recuerda, actúa también como punto de encuentro para el sector y de networking.

A lo largo de este año se han organizado distintos talleres, como el de fotografía de boda, impartido por David Griso; vídeo de boda, a cargo de Lúa Araujo; retrato con mascota, con Valeria Casina; y fotografía de producto, con Pablo Gil. Para los próximos meses están previstos talleres de fotografía infantil, con Letizia Reig, e Inteligencia Artificial aplicada al vídeo, impartido por Israel Luri.