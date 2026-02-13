Llega a Canet la obra de Manel Channel
El artista saguntino mostrará una variada colección de obras realizadas en diferentes formatos
El saguntino Manel Channel expondrá a partir de hoy una muestra de sus trabajos en la Casa dels Llano de Canet d’en Berenguer que da prueba de esa curiosidad que le ha llevado a practicar diversas disciplinas.
La muestra se inaugurará a las 18:30 horas y lleva por título 'Compendio gráfico'.
En ella, Francisco M. Arévalo Suárez, conocido como Manel Channel, reúne trabajos en distintos formatos que ya ha mostrado en Sagunt: escultura metálica, pirograbado, carboncillos, diseño gráfico y fotografía.
Channel lleva desde 2006 exponiendo su trabajo en distintas salas de la comarca pero también en lugares como València, San Sebastián, la ciudad francesa hermanada con Sagunt, Millau (Francia), Albalat dels Sorells o Vila-real.
