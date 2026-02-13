El Ministerio aparcará más de un mes su decisión sobre el "interés turístico" de la Semana Santa de Sagunt

El Ministerio de Industria y Turismo aparcará más de un mes el expediente abierto para valorar si retira el "interés turístico nacional" de la Semana Santa de Sagunt a la vista de que la cofradía que la organiza impide la entrada de mujeres desde hace más de 500 años.

Esta espera se prolongará durante más de un mes a petición del Ayuntamiento de Sagunt, a la vista de que el próximo 22 de marzo está previsto que los cofrades vuelvan a votar si, en pleno siglo XXI, deciden dar un paso a favor de la igualdad y aceptar a cualquier persona que esté bautizada, independientemente de su sexo.

El consistorio inició contactos con el Ministerio de Industria y Turismo en cuanto trascendió la noticia de que éste valoraba retirarle la declaración de 'interés turístico nacional'. Su intención era pedirle que dejara en suspenso el expediente hasta la votación prevista en asamblea extraordinaria el próximo 22 de marzo, como finalmente se ha aceptado.

Origen del expediente

Según han trasladado fuentes ministeriales al consistorio, la revisión de esa concesión responde a una comunicación realizada a finales del pasado año por promotores de la igualdad dentro de la propia cofradía. A partir de ese momento, como apuntan desde el consistorio, se inició el trámite técnico correspondiente "desde un enfoque estrictamente jurídico", para valorar lo que ya explicó este diario: la posible "pérdida sobrevenida" de los requisitos vinculados al reconocimiento turístico nacional de la celebración.

Concentración para pedir la entrada de las mujeres. / Tortajada

El procedimiento del ministerio, como informó este diario, se fundamenta en la evolución de la doctrina constitucional en materia de igualdad. En particular, la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2024 que estimó el recurso de amparo de una mujer excluida de la cofradía de La Laguna (Tenerife) y declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la asociación; un pronunciamiento que, como recuerdan en el consistorio, refuerza la aplicación directa del artículo 14 de la Constitución en este tipo de entidades.

Ahora, toda la actuación ministerial queda pendiente de la decisión que adopte esa junta general de la Cofradía de la Sang el próximo 22 de marzo pues, en función del sentido del voto, el procedimiento continuará su tramitación o quedará sin efecto.

Esa votación llegará después de la recogida de más de cien firmas de cofrades por parte del colectivo 'Semana Santa Inclusiva' que lleva cuatro años convocando concentraciones pacíficas a la puerta de la ermita de la Sang para pedir la entrada de las mujeres, pero siempre escogiendo una fecha en la que nunca hay actos, el Martes Santo, para así no alterar el resto de la programación.

El presidente de la Cofradía, José Ramón García, ya admitió a Levante-EMV estar "preocupado" tras conocer el expediente del Ministerio, pero evitó más pronunciamientos sobre esa entrada a las mujeres que aún provoca encendidos debates.