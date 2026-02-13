La Plataforma cree que el estado del museo de Sagunt evidencia la necesidad de una gestión conjunta

Las catorce asociaciones que se han unido en Sagunt en una Plataforma por el Patrimonio consideran que la situación actual del museo, pendiente de reabrir el segundo piso tras la caída de parte del techo de pladur y de una remodelación integral, confirma la necesidad de que el legado saguntino sea gestionado por una entidad integrada por la administración local, autonómica y nacional, tal y como han propuesto e incluso pidió recientemente el pleno municipal.

Su portavoz, Enrique Mínguez, así lo ha asegurado al valorar a preguntas de Levante-EMV la primera información oficial que difundió la Conselleria de Cultura respecto al edificio después de que este diario adelantara en primicia el pasado mes de enero que la segunda planta estaba cerrada debido al desprendimiento de parte del techo de pladur. “Queremos agradecer a la Conselleria de Cultura su nota de prensa ya que desde el cierre del Museo Histórico de Sagunt no había dado señales de vida”, decía en tono irónico pues el departamento autonómico se limitó a decir que “ha adoptado con urgencia las medidas necesarias que permitan la rápida apertura de la planta" sin detallar sus gestiones o precisar cuándo prevé reabrirla.

En ese comunicado, Cultura también puso la atención en otro asunto al resaltar que la remodelación de todo el edificio que anunció hace más de un año está pendiente de recibir el permiso municipal.

Representantes de las asociaciones que integran la Plataforma por el Patrimonio de Sagunt. / Levante-EMV

Este último aspecto, en opinión de Mínguez, “evidencia el galimatías de competencias siempre que se acomete alguna actuación y fortalece nuestra postura de que el patrimonio de Sagunto sea gestionado a través de un organismo, con personalidad jurídica, presupuestos anuales, personal propio y que se haga una explotación moderna de estos recursos culturales, acorde al siglo XXI, estando los monumentos y museos en buen estado pueden generar unos activos que ayuden en su mantenimiento”. Por eso, a su juicio, se evidencia que «la necesidad de un órgano gestor del patrimonio se ha visto reforzada».

Noticias relacionadas

Inversiones

El portavoz de la plataforma también se ha referido al anuncio de la Conselleria de una inversión de más de 6 millones de euros en el patrimonio de Sagunt en este mandato al sumar la ya ejecutada y la prevista, así como aspectos relativos a la contratación de personal, tanto de mediadores culturales como de vigilantes. Desde la plataforma recalcan: “Vemos mucho dinero para lo que se ha hecho. Entendemos que ahí están incluidas futuras inversiones a realizar en los próximos meses. En cualquier caso, queremos agradecer esa inversión en el que está incluido también el patrimonio industrial”.