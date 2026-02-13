Sagunt entra en alerta naranja por fuertes vientos y se mantendrá para el sábado
El ayuntamiento pide que se extremen las precauciones
El 112 Comunitat Valenciana ha publicado alerta naranja por fuertes vientos a partir de este momento en el litoral norte de la provincia de Valencia. Se esperan vientos generalizados de componente noroeste que puntualmente podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Según AEMET, la alerta es para toda la jornada del sábado 14 de febrero.
Desde el Ayuntamiento de Sagunt se recuerda a la ciudadanía algunas de las recomendaciones que, por una mayor seguridad, cabe seguir en estas situaciones de alerta por fuertes rachas de viento, como son extremar las precauciones e informarse en tiempo real de los avisos oficiales del Ayuntamiento de Sagunto, AEMET y el 112 CV.
Precauciones
Se aconseja retirar cualquier objeto de cornisas, balcones y fachadas que pueda caer a la calle, así como cerrar las puertas y ventanas de los hogares. De igual modo, se debe evitar subir a lugares altos expuestos al viento y acercarse a espigones o paseos marítimos. Precaución con los árboles u otros elementos que puedan caer como consecuencia de las rachas de viento. Y para las personas que conduzcan vehículos se recomienda moderar la velocidad.
