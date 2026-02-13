Sagunt rescata planos inéditos de su milenario Castillo

El Ayuntamiento de Sagunt, a través de su departamento de Archivo Municipal, ha conseguido los planos inéditos de la reconstrucción militar del Castillo, que tuvo lugar entre 1810 y 1813, en el marco de la Guerra de la Independencia. Estos documentos de "gran valor histórico", que ya se pueden consultar en la página web del consistorio, permiten "conocer mejor un monumento único y especial", según apunta la concejala del área, Ana María Quesada.

El historiador José Luis Arcón, según destacan fuentes municipales, fue quien localizó estos planos en el castillo de Vincennes, bajo la custodia del Service Historique de la Armée de Terre del Ministerio de Defensa de Francia. El hallazgo permite "calibrar la magnitud de la intervención que se llevó a cabo a principios del siglo XIX, a través de la comparación con la documentación anterior y posterior a las labores de reconstrucción.

Reconstrucción

Estos trabajos incluyeron casi 400 metros de murallas, los cinco baluartes, la ciudadela, así como 500 metros del perímetro original de la muralla. También fueron reforzados, cuando no derribados y vueltos a levantar, todos los muros y torreones que en 1810 aún se hallaban en pie, según precisan desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Uno de los planos rescatados. / Levante-EMV

"El aspecto actual del Castillo tiene poca relación con la fortaleza de la Antigüedad clásica, desde la que se combatió a Aníbal. Los restos que se conservan hoy corresponden a la reconstrucción militar entre 1810 y 1813, que iniciaron las autoridades españolas, pero realizó en gran parte el comandante de Ingenieros François Boucher de Morlaincourt, tras la victoria francesa en la batalla de Sagunto", detallan fuentes municipales.

Noticias relacionadas

Iniciativa plenaria

La recuperación de estos documentos, que Quesada señala como "un hito importantísimo para nuestra ciudad", fue una iniciativa elevada al pleno de Sagunt por Vox, que la corporación aprobó en julio de 2022.