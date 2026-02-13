Sagunt suspende todas las actividades al aire libre

El Ayuntamiento de Sagunt ha suspendido todas las actividades al aire libre ante la alerta naranja emitida por AEMET.

Principalmente, han quedado afectados todos los entrenamientos deportivos al aire libre y aquellas actividades municipales previstas en espacios abiertos ante las fuertes rachas de viento, que se prolongarán a toda la jornada del sábado, pudiendo alcanzar los 90 km/h, según ha informado el 112 Comunitat Valenciana.

Fútbol

Por otro lado, la Federación de Fútbol CV también ha suspendido la jornada de competiciones de este sábado 14 de febrero, al igual que las de Baloncesto, en este caso de aquellos partidos de la provincia de Castellón, tal y como ha avanzado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sagunt, Javier Timón.

A esto se suma la primera jornada deportiva que se iba a realizar con motivos de la Semana del Deporte que organiza el ayuntamiento, en esta caso, de Lucha, que también queda aplazada.

Estivella

En otras localidades como Estivella, la climatología también ha puesto freno a la campaña solidaria a favor de la lucha contra el cáncer infantil que el Club Bàsquet del municipio tenía previsto llevar a cabo en el polideportivo: "El mejor regalo de San Valentín es la solidaridad. Por eso, durante toda la mañana del sábado, cada canasta tendrá un valor especial, un punto un euro". Una acción en la que "por cada punto que nuestros equipos anoten en los partidos previstos, el club donará 1euros a la lucha contra el cáncer infantil", explicaban en un comunicado. La entrada solidaria era de un euro.

De momento, la jornada benéfica de este sábado queda aplazada y se desconoce la nueva fecha.