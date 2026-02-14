Compromís llama a "aprovechar la oportunidad" para llevar el tren hasta el Port de Sagunt

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, defiende la creación de dos nuevas líneas ferroviarias entre València y el Port de Sagunt como una aportación más al proceso de reindustrialización que vive el Camp de Morvedre, especialmente de la mano de la gigafactoría de PowerCo. Así lo manifestó durante un acto organizado por la formación valencianista para presentar la Proposición No de Ley aprobada en Madrid para mejor y dignificar el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana.

Acompañado por representantes del grupo municipal y la secretaría local, el parlamentario explicó que, "con este nuevo plan, tenemos una oportunidad de apretar al gobierno estatal para vertebrar la ciudad de Sagunt con València y el conjunto de nuestro país, conectando servicios públicos donde hacen falta".

De justicia

La antigua estación del trenillo, que se ha planteado como opción para la llegada del tren. / Daniel Tortajada

Albert Llueca, responsable orgánico de Compromís en Sagunt, añade que "nuestro compañero en el Congreso ha puesto encima de la mesa una reivindicación que ya nadie puede ignorar. La llegada del metro y la mejora del servicio de tren no son solo una demanda histórica, sino una cuestión de justicia para un territorio que aporta mucho más de lo que recibe". Ibáñez explicó "con claridad" que Sagunt y el Port "no pueden continuar esperando, mientras otras zonas avanzan. Necesitamos infraestructuras modernas, sostenibles y dignas, y las necesitamos ahora", insiste Llueca.

Desprecio muy grave

El acto en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio también sirvió para tratar la situación de la red ferroviaria en el conjunto de España, donde "de los cerca de 59.000 millones invertidos por el actual ejecutivo, 56.000 van destinados a la alta velocidad y apenas 3.000 a la red de Cercanías. Es un porcentaje muy pobre, atendiendo a que los pasajeros que usan la alta velocidad suponen solo un 7 % del total. Creemos que se trata de un desprecio muy grave hacia los usuarios de Cercanías", apuntó Ibáñez.