Nous capellans de Sagunt
L’Sporting guanya la lliga
L’alcalde torna al càrrec
Diversos obrers ferits
En gener dos capellans feren la seua primera missa en l'arxiprestal de Santa Maria. El dia 6 va celebrar-la José Maria Belarte Vicent. Ocupà la càtedra sagrada Marino Bertolín Peña, capella militar. Els padrins foren Ramon Carretero i Mercedes Carretero de Peris. Segons el corresponsal, era "uno de los colegiados más cultos". Dirigí l'orquesta Antonio Palanca. En acabar, va eixir acompanyat per la Lira Saguntina. S'organitzà un dinar per a 350 persones en el Sindicat Agrícola. El seminarista José Ibáñez Martínez va cantar missa el 10 de gener. Va ocupar la càtedra Peregrín Llorens Raga. Li acompanyarem autoritats, la mare Asunción Martínez i el tio Miguel Bru. Els padrins van ser l'exdiputat provincial Miguel Soler Julia i Nieves Matarredona. Posteriorment, es va servir un dinar en l'Hotel Continental.
Diversos obrers patiren accidents. El 8 de gener es deia que Antonio Jordan Mendez, de 35 anys i de Lorca, tingué cremades de segon grau en el peu. Epifanio Martín, de la mateixa edat i de València, va patir la cremada del peu amb un ferro calent. Al sendemà, es cremaren Solero Lafuente Araus i Manuel Gutierrez, de 35 anys. També l'alguatzil municipal Andrés Ibáñez Rodríguez es va accidentar. Va baixar en marxa de l’automòbil que anava al Port. Patí un gran bac.
Campions
L'any futbolístic començà bé per als equips locals. L'Sporting Club del Puerto de Sagunto ja era campió del grup B (secció Nord), sense jugar el partit que li restava. El 5 de gener Las Provincias relatava que va guanyar al Levante (reserves) per dos gols a u fora de casa. Marcaren Ramírez i Margarit. El Sagunto C.F. es va enfrontar contra l'OS Pueblo. Guanyà per 7 gols a 0. Uns dies després, en el camp del Mestalla, patí una gran derrota. Perdé per set gols a u. Una altra activitat esportiva va ser la cursa Castelló-Sagunt-Castelló. A les 10.31 hores del 3 de gener va arribar a la meta el número 14, Sr. Soleras. El seu germà ho va fer a les 10.32 h. Estava situada en el garatge de Francisco Torrent.
La societat La Viti fou notícia. Amb motiu del Cap d'Any, va organitzar un ball familiar en el seu saló restaurat. El corresponsal de Las Provincias el 3 de gener escrivia que estava "adornado con un numeroso concurso de bellezas saguntinas que asistieron al acto". El mateix periòdic informava el 9 de gener que el president Francisco Villar Monzó i el secretari Emilio Torres Asensi convocaren una junta general per a renovar-la. Estos foren reelegits. A més, completaven la candidatura: Francisco Moros Flors i Baltasar Ferrer López de vicepresidents, Vicente Bataller Vives de comptador i José Girona, Francisco Gil, Enrique Torres, Pascual Martínez, Miguel Escrich i Rigoberto Bru Monzó de vocals.
Ecos de societat
Entre els ecos de societat, la premsa va destacar l'arribada en l’exprés de Madrid de l'acreditat comerciant José Bono Vives amb la seua muller Maria Guerrero Oliver, després d'haver-se casat. Volia saludar la família. El músic major del batalló d’Estella Antonio Palanca es va incorporar a la seua destinació. Fou molt celebrada l’onomàstica de l'alcalde Baltasar Palanca. Pel seu domicili va passar el delegat governatiu Losada Ortega el diputat Navarro. Va rebre cartes de diversos punts d'Espanya. Ho contava Las Provincias el 7 de gener. Al sendemà, esmentava l'onomàstica del delegat governatiu. Va desfilar per la casa "todo cuanto vale y representa algo en Sagunto". Uns dies després d’eixa onomàstica l’alcalde va cessar en tornar Andrés Maldonado, després de 3 mesos de llicència. Es deia el 17 de gener que el cessant havia recuperat el mal estat econòmic del consistori. S'esperava que este seguira "el camino iniciado por el Sr. Palanca".
El cine va formar part de la programació cultural. Es projectà 'Génova de Bramante' el 9 i 10 de gener. El Circ Cortés va continuar fent representacions el 17 de gener. Destacà l'actuació dels germans Collins. Eren uns destacats artistes alemanys que feien "arriesgadísimos trabajos acróbatas".
Mercat desanimat
Aquells dies va ser notícia el mercat setmanal perquè es trobava desanimat. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim 'De cent en cent'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias
- Una nueva infraestructura millonaria en Sagunt supera el último obstáculo
- Sagunt pide explicaciones del rechazo del puerto a las fotovoltaicas de la gigafactoría
- Herido en Sagunt un operario tras ser golpeado por un rollo de acero de casi 7.000 kilos
- Cultura frena las excavaciones en el Castillo de Albalat para evitar derrumbes
- La Plataforma pel Territori ve 'injustificado' el rechazo de la APV a las fotovoltaicas de la gigafactoría
- Costas desvela cuándo llegará la arena de Cullera al litoral norte de Sagunt
- Descubre cómo es y dónde está la megadraga que llevará la arena hasta las playas del norte de Sagunt