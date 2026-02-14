Denuncian el «abandono palpable» de la Nave de Talleres del Port de Sagunt

Iniciativa Porteña ha calificado la falta de actuación en la Nave de Talleres como "un desprecio hacia el patrimonio industrial". Para los segregacionistas, los escasos avances en la actuación son "una tomadura de pelo". La agrupación insiste en la necesidad de acometer las obras en un edificio donde, según recuerdan, se tuvo que actuar de urgencia en la cubierta ante el peligro que suponía los continuos desprendimientos en los días de viento. "Desde esta intervención, que fue por seguridad y necesidad, nada se sabe de las futuras actuaciones sobre la Nave de Talleres".

Eduardo Márquez, portavoz de IP, señala que "la pasada legislatura nos ilusionamos con el proyecto con el que se pretendía convertir la Nave en un espacio polivalente, un proyecto que se licitó y que incluso se llegó a adjudicar. Fue a la empresa Binaria compañía general de construcciones en noviembre del 2019, con un presupuesto de casi 1,2 millones de euros".

Abandono

Sin embargo, esa actuación nunca se llevó a cabo y ahora el abandono es más que palpable. "Se fueron acumulando errores de gestión que retrasaron las obras, sin que haya una explicación razonable, pues tardaron en adjudicar la dirección de obras tres años, sin que nadie asumiera la responsabilidad por tanta dejadez. Finalmente, en 2023, la empresa adjudicataria se retiró ante la inutilidad de la administración autonómica", señala Márquez.

Hoy en día, para Iniciativa Porteña, el abandono de la Nave significa "un desprecio hacia el patrimonio industrial y una muestra más de los escasos avances que hay al respecto. Resulta inaudito que, tras la renuncia de la última empresa, nada más se ha sabido sobre convertir la Nave en ese espacio polivalente tan necesario".

Festivales

Márquez señala que múltiples festivales que se celebran en el Port de Sagunt se podrían trasladar a la Nave. Por contra, "tienen que suspenderse por inclemencias meteorológicas, cuando podrían reubicarse a la Nave, si estuviera en condiciones de albergar cualquier tipo de evento. Recuerdo que es un espacio único por sus dimensiones, por lo que sería un fantástico lugar para acoger todo tipo de eventos, algo que ahora mismo resulta imposible por el inmovilismo de las administraciones".

Márquez recuerda al PP su propuesta, lanzada "hace 3 años y en plena campaña electoral, de convertir la Nave en un Palacio de Congresos. Como se puede apreciar, esa idea cayó en saco roto y nada más se supo. Hoy en día tienen la oportunidad de enmendar esa idea errónea y exigir a sus compañeros de partido en la Generalitat que no permanezcan inmóviles ante el abandono que sufre la Nave de Talleres".

Oportunidad perdida

Para finalizar, Márquez indica que "se ha perdido una gran oportunidad para rehabilitar este espacio por completo y en la actualidad todo queda en el aire, como digo, por la pasividad de las administraciones y la falta de explicaciones ante el inmovilismo del PP en la Generalitat".