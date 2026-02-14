El fuerte viento obliga a posponer la Crida de Sagunt

La Crida de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt se pospone a este domingo 15 de febrero. Ante la previsión de fuertes rachas de viento en Sagunt, que pueden superar los 90 km/h para este sábado 14 de agosto, según AEMET y la alerta naranja decretada, la FJFS, con el apoyo de la asamblea de presidentes y presidentas y con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, ha decidido trasladar el acto de la Crida al domingo con el mismo horario, es decir, se hará a las 19.40 horas en la Tenencia de Alcaldía del Port de Sagunt.

Este cambio implicará, aplazar la actuación de la orquesta La Fiesta al sábado 21 de febrero, después de la cabalgata del Port de Sagunt.

Otra de las consecuencias que genera esta modificación de horarios, es la celebración del acto de los Pasodobles, que pasará a realizarse el domingo 1 de marzo, a las 12 horas, en el auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt y no este domingo como estaba previsto.

Crida 2025. / Daniel Tortajada

Homenaje

Como ya se ha anunciado, que para este año, la Federación Junta Fallera de Sagunt ha preparado un evento muy especial, donde la música será el epicentro del acto, con el estreno de una composición realizada expresamente para ese momento, obra del compositor de Gilet, Quique Soriano, quien fue el encargado de poner la banda sonora a la Crida de Valencia 2025.

Con su obra, que lleva por nombre, "Morvedre x Rodrigo", el colectivo fallero de esta comarca rendirá un homenaje a su compositor más internacional, Joaquín Rodrigo.

Espectáculo

La Crida contará con la presencia del tenor Vicent Romero y la soprano Noelia Castillo así como el Ballet Ópera d’Ontinyent, que amenizará la composición con una espectacular coreografía.

El momento más importante lo protagonizarán las Falleras Mayores con su Crida.

Tras sus palabras será el turno del castillo de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia Lluch.

Sin embargo, las actividades comenzarán por la mañana con una macrodespertà a partir de las 9 horas, que reunirá a más de 700 personas en la avenida Hispanidad junto a los jardines del Centro Cívico del Port de Sagunt. Tras esta habrá una dansà en la que se darán cita, diferentes asociaciones dedicadas al baile tradicional y el folklore valencià, así como comisiones falleras, en la avenida Doctor Fleming, a partir de las 11 horas.