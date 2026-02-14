Instan a una "reflexión responsable" sobre el modelo de la Semana Santa Saguntina
Compromís pide al gobierno local que promueva el diálogo hacia una fiesta más igualitaria e inclusiva
Compromís pide a Sagunt que medite acerca del modelo de Semana Santa que quiere. "Consideramos que la sociedad saguntina tiene que hacer una reflexión responsable, alrededor del modelo de Semana Santa que tenemos que consensuar y los valores que se quieren proyectar y defender en el siglo XXI. Porque las tradiciones no pueden dar la espalda ni vulnerar la igualdad, la diversidad o la inclusión", afirmaba la portavoz, Maria Josep Picó.
Unas afirmaciones que se producen después del anuncio del Ministerio de Industria y Turismo de valorar si retira el "interés turístico nacional" de la Semana Santa de Sagunt a la vista de que la cofradía que la organiza impide la entrada de mujeres desde hace más de 500 años, tal y como ha publicado Levante-EMV.
Riesgos
Tras las noticias recientes a este respecto, y los riesgos económicos y de prestigio que puede suponer para Sagunt la retirada de este reconocimiento, los valencianistas "instamos al equipo de gobierno a promover este diálogo ciudadano con respecto a todas las sensibilidades, porque la Semana Santa Saguntina y la Cofradía de la Purísima Sangre es patrimonio de la ciudad y tiene que ser motivo de orgullo para toda la ciudadanía", añadían desde la agrupación política que ha apoyado siempre la participación de las mujeres en esta fiesta.
De momento, el Ayuntamiento de Sagunt ha solicitado que la decisión no se tome, a la vista de la reunión prevista por parte de la cofradía para el próximo 22 de marzo, día en el que los cofrades volverán a votar si aceptan en la entidad a cualquier persona que esté bautizada, independientemente de su sexo, dando un importante paso en pro de la igualdad y de una fiesta inclusiva.
