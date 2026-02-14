Sagunt da un paso adelante en un proyecto clave para la salud mental

El Ayuntamiento de Sagunt ha depurado, administrativamente, la realidad física del antiguo parvulario del colegio Victoria y Joaquín Rodrigo en la plaza Ibérica del Port. Las discrepancias entre las características del inmueble y su descripción en el catastro obligaron a la delegación de Patrimonio a impulsar las modificaciones necesarias para poner toda la documentación en orden y dar continuidad al expediente de inmatriculación, que desembocará en la cesión de la parcela a la Generalitat para la implantación de un servicio de salud mental infanto-juvenil.

Con la abstención del PP y el apoyo del resto de formaciones con representación municipal, el pleno de Sagunt dio luz verde a este trámite, después de un levantamiento topográfico completo, mediante técnicas de georreferenciación que alcanzan una precisión planimétrica inferior a los 5 centímetros, según precisa el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV. Así, la delimitación real de la parcela del número 14 de la calle Murillo roza los 2.100 metros cuadrados, donde la superficie construida llega los 416 metros cuadrados.

Expropiación forzosa

Otras características del inmueble son su uso principal, reservado para la enseñanza y abierto al cultural, o su adquisición por parte del ayuntamiento en el verano de 1978, cuando culminó el procedimiento de expropiación forzosa para la construcción del colegio y de los viales colindantes. Según otros procesos similares que se ejecutaron por esa época con destino a ampliar el equipamiento educativo, que fijaron el justiprecio en las 500 pesetas por metro cuadrado, el desembolso municipal en esta operación apenas superó el millón de pesetas, que serían 6.500 euros.

El alcalde y el concejal de Sanidad durante un reciente pleno. / Daniel Tortajada

El origen de la reclamación para implantar en este edificio un centro de salud mental enfocado a la población infantil y juvenil no es tan antiguo, aunque sí ha subido de tono desde que hace dos años y medio se trasladó la actividad educativa que todavía se desarrollaba entre sus paredes. Precisamente en septiembre de 2023, poco después de que cayera en desuso, la secretaría autonómica de Sanidad reconoció durante una reunión con el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que se trataba de "un espacio magnífico para acoger un centro de esas características".

Apoyo unánime

Más recientemente, Iniciativa Porteña llevó al pleno una moción para alertar de que no se percibían avances en la transformación de este aulario en un centro de atención a la salud mental, un ámbito que "se debe priorizar, pero en nuestro municipio se ha quedado muy atrás", según apuntó su portavoz, Eduardo Márquez. Con el apoyo unánime para reiterar a la Generalitat la necesidad de su construcción, el concejal de Sanidad, Javier Timón, explicó durante el debate que la Generalitat garantiza que cuenta con la dotación económica y que ambas administraciones "estamos desarrollando un trabajo conjunto" para hacer realidad este proyecto.

Más infraestructuras

Un segundo punto de esta moción retomaba la vieja reivindicación de contar con un Centro de Recuperación e Inclusión Social y Sociolaboral para personas con Problemas de Salud Mental (Crisol), que el Ayuntamiento de Sagunt ya ha propuesto que se construya en un solar municipal entre los barrios de los Ríos y los Metales, junto a un parque.