Crida de espectáculo en Sagunt

Una Crida de espectáculo. Así se podría resumir el acto de la Crida de las falleras mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, que tuvo que posponerse a este domingo, 15 de febrero a causa de la alerta naranja y las fuertes rachas de viento del sábado.

La meteorología dio una tregua el domingo para celebrar una de las citas más destacadas del calendario fallero, que este año incorporaba una emotiva puesta en escena con la que se rindió homenaje al maestro Joaquín Rodrigo.

Se trata de una pieza musical inédita, obra del compositor de Gilet, Quique Soriano, que centró el desarrollo del evento. Su título, "Morvedre x Rodrigo, una fusión del "Homenaje a Sagunt" y el "Concierto de Aranjuez", con tintes épicos y cinematográficos, se convirtió en el hilo conductor de un acto que no dejó indiferente a nadie dada su gran carga emotiva.

Los siete y pocos minutos que duró esta composición contaron con la participación de la soprano Noelia Castillo y Vicente Romero, que pusieron la voz a este obra musical de altura. El ballet Ópera Ontinyent, por otro lado, fue el encargado de dotar de colorido y movimiento la melodía, con una coreografía espectacular, que arrancó los aplausos del público.

Las falleras mayores durante su intervención. / FJFS

Discursos

Momentos previos que sirvieron de antesala a la Crida de las falleras mayores, quienes desde el balcón de la Tenencia de Alcaldía, junto a los alcaldes de Sagunt, Gilet y Faura; la concejala de Fiestas de Sagunt, el presidente de la FJFS y el vicepresidente, se dirigieron al público asistente con sendas intervenciones que calaron.

La fallera mayor, Ana Martínez, realizó un discurso muy comprometido, con el que defendió valores como la igualdad, la inclusión y la diversidad, además de denunciar la violencia de género para la que pidió tolerancia cero y que "no se mire hacia otro lado". Además, puso en valor la lengua valenciana, así como las tradiciones y la necesidad de ser pueblo, en recuerdo a las palabras de Estellés.

Su intervención también hizo mención a otros poetas como Vicente Vayá o Juan Picazo, muy queridos por el mundo fallero y por supuesto, ensalzó las fallas, que este año cumplen su décimo aniversario de su declaración como Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Un momento del espectáculo / FJFS

Por su parte, Noa Barea, la fallera mayor infantil, se dirigió a la "xicalla", a la que invitó a preparase para recibir en pocos días la fiesta y a disfrutar de estas fallas 2026. Noa introdujo novedades en su discurso como la interpelación a los niños y niñas que asistieron a escucharla, a los que consiguió meter en su intervención y hacerlos partícipes de la misma.

Tanto una como otra no disimularon su entusiasmo y su emoción, que explotó en el momento final , con el tradicional grito, "ja estem en falles".

Jornada

Aunque la Crida centró buena parte de la jornada, la mañana se iniciaba con una macrodespertà en la avenida Hispanidad, que reunió a decenas de falleros y falleras y que ponía su broche de oro con una dansà, en la que participaron distintas fallas y grupos de baile.