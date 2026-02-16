Denuncian el cierre parcial de un parque durante dos meses en Sagunt

La falta de actuación en el parque del Triángulo Umbral de Port de Sagunt y su "bloqueo" desde hace varias semanas con "obras paradas", ha levantado las críticas del grupo municipal del PP. "Un espacio público que lleva dos meses completamente vallado sin que se haya iniciado ningún trabajo. Una actuación que, a día de hoy, sigue sin ejecución material, evidenciando una preocupante falta de planificación y coordinación por parte del equipo de gobierno", según denunciaban los populares, mientras desde el ayuntamiento se ha quitado hierro al asunto.

Según el PP, y a tenor de la información trasladada en su momento, el cercado respondía al inicio de las obras para instalar una valla perimetral en el parque. Sin embargo, "dos meses después, las vallas de obra continúan ocupando el espacio e impidiendo el paso a vecinos y familias, mientras el proyecto permanece paralizado y el recinto presenta suciedad", afirmaban.

“Nos encontramos con un parque bloqueado, inaccesible para el vecindario y sin que se haya movido una sola piedra. Esta es, una vez más, la imagen de la mala gestión y la falta de planificación del equipo de gobierno”, ha señalado el portavoz popular, Ximo Catalán.

Desde el Partido Popular se preguntan qué está ocurriendo con este proyecto y por qué se decidió bloquear el parque sin que las obras estuvieran realmente preparadas para comenzar. “Si no iban a empezar, ¿por qué se valló el parque? No tiene sentido perjudicar a los vecinos y vecinas durante meses por una actuación que ni siquiera arranca. Esta forma de actuar genera molestias innecesarias y transmite una sensación clara de improvisación”, ha añadido Catalán.

El Grupo Municipal Popular ha querido dejar claro que no se opone a la mejora del espacio, pero exige rigor, planificación y respeto hacia los ciudadanos. En este sentido, han advertido que, en caso de ejecutarse finalmente la instalación de la valla perimetral, se deberá garantizar la accesibilidad universal.

“Esperamos que se tenga en cuenta a las personas con movilidad reducida y a nuestros mayores. El parque debe contar con caminos accesibles que permitan cruzarlo o atravesarlo con comodidad y seguridad. No podemos permitir que una actuación mal planteada genere nuevas barreras”, ha subrayado el portavoz.

Finalmente, el PP ha anunciado que volverá a preguntar en la próxima comisión informativa por esta obra, exigiendo explicaciones claras sobre los plazos y, sobre todo, soluciones inmediatas.

“Los vecinos y vecinas no necesitan excusas, necesitan respuestas y hechos. Nuestra ciudad merece una gestión eficaz del espacio público, no proyectos bloqueados y parques con barreras sin motivo”, ha concluido Catalán.

A preguntas de Levante-EMV, desde el gobierno local han explicado que el retraso en el inicio de las obras se debe a las condiciones meteorológicas adversas de las últimas semanas, especialmente, porque el contratista necesitaba que el terreno estuviera seco para construir un murete y se han encadenado numerosos días de lluvia.