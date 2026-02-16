Unos desprendimientos obligan a cerrar el Castillo de Sagunt

Unos desprendimientos ocasionados por el fuerte temporal de viento llevaron a cerrar al público este domingo el Castillo de Sagunt, en una medida que se prolongará al menos hasta este martes, cuando está previsto "acabar de revisar todo".

La decisión se tomó "para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes", después de que los operarios comprobaran el domingo al llegar al recinto que "se habían producido desprendimientos tras el cierre del monumento y durante la noche" y a la vista de que "se mantenía el nivel de alerta en amarillo y la existencia de riesgo elevado", como han admitido en la Conselleria de Cultura a preguntas de Levante-EMV, aunque sin precisar donde se han registrado esas caídas ni su alcance.

Este cierre pilló por sorpresa a un grupo de unos diez turistas que se acercaron a una visita guiada a las 12 horas y se encontraron con la puerta cerrada, sin ningún cartel explicativo del motivo. Al llamar a la Oficina de Información y Turismo preguntando, les explicaron que no tenían constancia de que el Castillo estuviera cerrado, como ha podido saber este diario.

Posteriormente, en este último punto fueron informados de que había volado parte de la cubierta de la oficina del Centro de recepción de visitantes y que por eso el monumento nacional no se podía visitar de forma temporal.

Noticias relacionadas

Desde la Conselleria, no obstante, se asegura que "el cierre estuvo coordinado con las empresas externas que prestan servicio en el Conjunto Monumental y con Turismo del Ayuntamiento de Sagunt" y se emplazan a este martes para tener una valoración completa de los daños.