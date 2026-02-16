Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pavoroso incendio daña tres coches aparcados en Sagunt

El fuego ha dejado totalmente inutilizados dos turismos

Uno de los coches calcinados.

Mónica Arribas

Sagunt

Un pavoroso incendio declarado anoche quemó totalmente dos coches aparcados en una calle del Port de Sagunt y ha provocado daños parciales en un tercero.

El fuego se inició un vehículo aparcado en la calle Vent de Gregal sobre las 22,40 horas, pero las llamas acabaron extendiéndose.

Dos de los coches más dañados.

Efectivos del parque de bomberos de Sagunt y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar y, en menos de una hora, los efectivos del consorcio controlaron las llamas y los agentes dejaron precintada la zona.

Con la luz del día, hoy se ha hecho más evidente el alcance de lo ocurrido y los propietarios afectados han contactado con sus aseguradoras.

