Un pavoroso incendio daña tres coches aparcados en Sagunt
El fuego ha dejado totalmente inutilizados dos turismos
Un pavoroso incendio declarado anoche quemó totalmente dos coches aparcados en una calle del Port de Sagunt y ha provocado daños parciales en un tercero.
El fuego se inició un vehículo aparcado en la calle Vent de Gregal sobre las 22,40 horas, pero las llamas acabaron extendiéndose.
Efectivos del parque de bomberos de Sagunt y de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar y, en menos de una hora, los efectivos del consorcio controlaron las llamas y los agentes dejaron precintada la zona.
Con la luz del día, hoy se ha hecho más evidente el alcance de lo ocurrido y los propietarios afectados han contactado con sus aseguradoras.
- Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias
- Una nueva infraestructura millonaria en Sagunt supera el último obstáculo
- Cultura frena las excavaciones en el Castillo de Albalat para evitar derrumbes
- Los incumplimientos de la Generalitat en Sagunt le cuestan un millón de euros
- Sagunt pide explicaciones del rechazo del puerto a las fotovoltaicas de la gigafactoría
- Herido en Sagunt un operario tras ser golpeado por un rollo de acero de casi 7.000 kilos
- El fuerte viento obliga a posponer la Crida de Sagunt
- Costas desvela cuándo llegará la arena de Cullera al litoral norte de Sagunt