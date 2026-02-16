La mejor receta en Canet para los mayores

Canet d’en Berenguer ya ha celebrado su primer taller ‘En Moviment’ en la zona de la playa. Esta actividad, que lleva desde septiembre organizándose en el polideportivo Sanchis Guarner, busca animar a las personas de la tercera edad a realizar actividades deportivas y adoptar un estilo de vida más saludable.

La iniciativa está coordinada además con el centro de salud, puesto que es el médico quien ‘receta’ a los pacientes, en función de sus necesidades, la práctica de actividad física. De hecho, la idea es que, a largo plazo, estos hábitos saludables permitan reducir la ingesta de medicamentos y la saturación de los centros sanitarios, ya que se logra una mejora del estado físico.

La mayor parte de los ejercicios está enfocada en mejorar las cualidades físicas básicas de quienes realizan la actividad, desde resistencia, a fuerza, equilibrio o flexibilidad. Además, también se trabaja el equilibrio, la coordinación, el control postural o la estimulación cognitiva.

La actividad, organizada por la Concejalía de Deportes, es de inscripción gratuita y tampoco supone ningún coste añadido para el ayuntamiento, ya que los responsables de la actividad son técnicos municipales.

Participantes en una actividad. / Ayuntamiento de Canet

Más allá de una clase de gimnasia

‘En Moviment’ va más allá de lo que sería una simple clase de gimnasia. La idea central, según el concejal de Deportes, Rubén Furió, “es crear grupos que se reúnan, como mínimo, una vez a la semana, pero aprovechando esa hora para formarlos y que puedan organizarse por su cuenta para practicar tres o cuatro veces por semana, que es lo más recomendable. Además, para ellos es una oportunidad de socializar, que también es importante, y se animan entre ellos para hacer otras actividades y no quedarse en casa”.

El éxito de la primera jornada en la playa refleja el interés que despierta ‘En Moviment’ entre los vecinos. De hecho, aunque había ocho inscritos, finalmente acudieron doce. Durante los encuentros se les formará en ejercicios básicos y otros más adecuados a las necesidades específicas de cada persona, así como en cómo realizar la actividad utilizando mobiliario urbano, las rutas locales o los parques biosaludables que el ayuntamiento ha ido instalando en distintos puntos del casco urbano y de la zona de la playa.

Ampliación

‘En moviment’ es la continuación de un programa de salud dirigido a personas de la tercera edad que lleva años desarrollándose en el caso antiguo. La diferencia es que, desde el pasado mes de septiembre, los participantes son remitidos directamente por su médico de cabecera, que indica que tipo de ejercicio les resultaría más beneficioso. Desde esta semana, su ámbito de aplicación se ha extendido a la zona de playa. Los participantes de este nuevo curso son de ambos sexos y de edades comprendidas entre 65 y 82 años).

Según Pere Antoni, alcalde de Canet, “desde el ayuntamiento siempre hemos apostado por promover actividades saludables y, con más razón, aquellas destinadas a vecinos y vecinas de cierta edad, que son quienes más lo necesitan. La idea, que estamos aplicando con éxito, no solo sirve para que se animen a hacer deporte, sino que también les damos los recursos para que sean autónomos y, además, socialicen”.

Los nuevos grupos que se han creado se reunirán los martes (de 12 a 13 h) y los viernes (de 16 a 17 h), y el taller se irá celebrando en distintos lugares como la plaza dels Pescadors, la playa y el camino del río.