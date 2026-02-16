Sagunt ya centra una cátedra de la Universitat de València. La rectora, Mavi Mestre, y el alcalde, Darío Moreno, han firmado este lunes el acuerdo de colaboración para su creación, una iniciativa que investigará, preservará y proyectará la historia del municipio para convertirla en una herramienta activa de conocimiento, identidad y desarrollo cultural, social y turístico.

Bajo el título Saguntum Mediterrània: De les guerres púniques a la Fàbrica, la cátedra estará dotada con 60.000 euros a repartir en tres años, tal como se aprobó en el pleno ordinario de la corporación de diciembre de 2025 : 10.000 destinados a 2025, 30.000 a 2026 y 20.000 a 2027. Su eje de trabajo será la historia de Sagunto como síntesis de civilizaciones mediterráneas, desde sus orígenes íberos y romanos hasta la contemporaneidad marcada por la industrialización y la implantación de la siderurgia en el Port de Sagunt. Este enfoque integral permitirá estudiar, conservar y proyectar el legado histórico, urbano, arqueológico, documental e inmaterial de la ciudad, como explican desde el ayuntamiento.

Asimismo, la intención es "fortalecer los lazos entre el mundo académico y la sociedad dentro de los objetivos generales de avanzar en la declaración de Sagunto como Patrimonio de la Humanidad y de la potenciación, conservación y catalogación del legado que se encuentra en el Archivo Histórico Industrial, dos focos prioritarios para el futuro de la ciudad", añaden.

"La participación en un programa tan riguroso como el de esta cátedra consolida la actuación continuada de promoción investigadora y docente de raíz cultural y social", apuntan desde el consistorio. A través de los departamentos de Cultura, de Archivos y de Bibliotecas también se pretende recopilar las acciones docentes de manera que formen parte del legado de la ciudad y que sean aprovechables para el estudio y la posterior difusión del conocimiento histórico y de la materia proveniente de la cátedra y, en especial, con los fondos de la Compañía Minera de Sierra Menera. Todo ello con vistas a posibles inclusiones de la ciudad en comités para la conservación del legado de la industrialización como pueden ser el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial (TICCICH) o el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI).

El alcalde, Darío Moreno, ha destacado que para el ayuntamiento esta firma “cambia todo un paradigma”. “El convenio no es un punto final” a la colaboración entre consistorio y universidad, sino “un punto de partida desde el que desarrollar todas las actividades correspondientes”. Asimismo, Moreno ha asegurado que el convenio “es especialmente adecuado”, puesto que la Universitat de València ya está trabajando en una sede física fija en el municipio, lo que demuestra que la universidad “quiere estar al servicio de la ciudadanía y eso implica estar cerca de ciudades como Sagunto”.

El primer edil ha señalado también que la colaboración con la Universitat de València, que es “referente mundial en investigación”, ayudará a “conocer mejor nuestro pasado”. Por otro lado, ha agradecido el apoyo de las asociaciones “que han defendido siempre el papel que debería tener la cultura en nuestras políticas públicas y nuestro patrimonio en el sentido más amplio posible”.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha afirmado que es importante que la investigación, una vez hecha, “se divulgue” y “se dé a conocer” porque si lo que se investiga no se difunde “no se conoce la magnitud de lo que tenemos”. “Los jóvenes se merecen conocer sus raíces y conocer este patrimonio y que se apropien de él de una forma lo más didáctica posible, para que no solo lo comprendan sino que también lo trasladen a sus amigos, compañeros y generaciones futuras”.

Mavi Mestre ha detallado que ésta es la “responsabilidad” de la universidad: “Investigar, formar y divulgar porque las nuevas generaciones se lo merecen”. Sobre el caso de Sagunto, ha aseverado que “fue un pasado importantísimo para llegar hasta hoy” y que las asociaciones e instituciones son “el presente, pero sobre todo el futuro de las nuevas generaciones”.

El acto de la firma del convenio ha reunido a diversas personas en el salón de plenos, entre el que estaba la concejala de Cultura y Archivo Municipal, Ana María Quesada. También han asistido componentes del gabinete de la rectora de la Universitat de València, del Consejo Asesor para la declaración de Sagunt como Patrimonio de la Humanidad, compuesto por diversas asociaciones por el patrimonio de la ciudad, igualmente representadas, además del personal técnico de la concejalía de Cultura y Archivo Municipal.