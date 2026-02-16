El temporal de viento deja situaciones de riesgo en pleno centro de Sagunt

El fuerte temporal de viento registrado durante todo el fin de semana ha incluido rachas máximas de hasta 105,6 kilómetros por hora en Segart y de casi 100 kilómetros por hora en Sagunt, según los datos de Avamet, que han dejado situaciones de riesgo y un reguero de daños en el Camp de Morvedre.

Una de las situaciones más angustiosas se vivió en el núcleo antiguo de Sagunt donde numerosas placas metálicas de una torre de 11 pisos situada en la céntrica plaza Glorieta salieron volando incluso mientras los bomberos intervenían en la zona.

Los bomberos, al intervenir en la finca de la que se desprendieron placas metálicas. / Levante-EMV

De hecho, muchas cayeron en la terraza del edificio colindante, la sede de la UGT, pero hubo otras que acabaron por la zona de la Glorieta. "Una ha caído en la terraza de la antigua sede de Correos. Otra ha acabado en el suelo al lado del parquímetro y por los pelos no cae encima de un coche", decía con preocupación una mujer este domingo. "¡Madre mía! ¡Es un peligro!", añadía.

Desde el sábado, esto movilizó en varias ocasiones a los Bomberos y a la Policía Local e incluso llevó a cortar el paso tanto por la Glorieta como por otra calle paralela.

Aunque ayer fue la última intervención de los servicios de emergencia fue ayer, hoy ya se puede circular con normalidad tanto en coche como a pie. Sin embargo, aún hay un elemento que ha quedado colgando y una placa suelta, como han advertido vecinos de la zona a Levante-EMV.

Vista de la finca, hoy. / Levante-EMV

El administrador de la finca, Miguel Chabret, ha asegurado a preguntas de Levante-EMV que ya están gestionando que una empresa especializada pueda arreglar los desperfectos "con urgencia, siempre que haya condiciones de seguridad", decía teniendo en cuenta el viento que aún sopla hoy y que, de momento, ha dejado rachas máximas de 42 kilómetros por hora en el núcleo histórico de Sagunt, según los datos de Inforatge. "Ya se han puesto en contacto con nosotros Bomberos, Policía Local y el ayuntamiento. Y estamos con las gestiones. Como son trabajos en alturas que requieren anclajes y arneses, si no se pueden realizar hoy por la situación meteorológica, no tardarán más de dos o tres días", añadía reconociendo que "por suerte no ha habido que lamentar daños personales".

Chabret admitía que es la primera vez que el viento ocasiona tantos daños en esta medianera. Por ello, están valorando con un arquitecto si se refuerza toda. "Alguna vez se había soltado alguna placa, pero desprendidas como ahora y en tanto número, no", afirma. No obstante, enmarcaba lo ocurrido en la dañina borrasca Oriana. "Esta finca no es la única con una medianera así. Pero lo ocurrido no es extrañar viendo en televisión todo lo que ha hecho el temporal en muchos sitios", apuntaba.

Otros daños

La borrasca Oriana también rompió cristales de la pista de pádel de Petrés y dañó la pared del depósito del río.

Daños en la pista de pádael de Petrés. / Levante-EMV

Además, dejó numerosos árboles derribados en Gilet y, sobre las 12,30 horas del sábado, la carretera que va a Sant Esperit llegó a estar cortada durante una hora.

En Albalat dels Tarongers, algo parecido obligó a intervenir este domingo a los bomberos y en Sagunt hoy ya se ha dado aviso para la retirada de dos pinos caídos en el camino que, desde el Teatro Romano de Sagunt da acceso a la Senda dels Lladres.

Arbol caído en Sagunt. / Levante-EMV

La previsión es que fuertes rachas de oeste y noroeste continúen este lunes.