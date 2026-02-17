Adiós al riesgo generado por el viento en pleno centro de Sagunt
Varios especialistas han asegurado las placas metálicas que las fuertes rachas dejaron sueltas tras arrastrar una gran hilera
Especialistas en trabajos en altura han asegurado hoy en Sagunt las placas metálicas de una torre de 11 pisos que tanta preocupación generaron este fin de semana debido a que el fuerte viento hizo que muchas de ellas salieran volando, lo que generó situaciones de riesgo en el mismo centro del núcleo antiguo de la ciudad y provocó cortes de calles incluso este lunes.
Con ayuda de cuerdas y arneses, varios operarios han estado trabajando para atornillar las placas que quedaron sueltas tanto en lo alto de la finca como en la parte más cercana a la terraza del edificio colindante, la sede de la UGT.
Además, han asegurado el perfil lateral que las intensas rachas habían doblado a su antojo, dejando incluso este lunes un claro riesgo de caída.
La previsión del administrador de la finca, Miguel Chabret, era hoy mismo que dejaran asegurada toda la medianera, según ha expllicado a Levante-EMV. Ya posteriormente se ha pensado estudiar hacer una intervención global con un arquitecto.
Chabret ya apuntó este lunes a preguntas de este diario que la complejidad de estos trabajos requería realizarlos "en condiciones de seguridad", algo que contrastaba con las rachas máximas de 67,6 kilómetros por hora que se registraron ayer en el núcleo histórico de Sagunt, según los datos de Inforatge.
