Benavites rindió homenaje a su obispo e hijo predilecto

Benavites celebró por todo lo alto el centenario de la ordenación episcopal de José Vila Martínez, su vecino e hijo predilecto de la población que llegó a ser obispo de Girona entre 1925 y 1932. El arzobispo de Valencia Enrique Benavent participó en los actos organizados para el que fuera impulsor de diversas obras sociales como la Fundación Fontilles, tal y como destacó el cronista local, Jesús Peñarrocha.

Por su parte, el arzobispo de Valencia presidió la celebración litúrgica en la que destacó la importancia de vivir el tiempo de cuaresma desde la voluntad de experiencial de mejorar el testimonio cristiano. El cura párroco que preside las parroquias de les Valls, Joaquín Sarrión, junto con el consejo interparroquial protagonizó una celebración que reunió a personas de diferentes pueblos de la subcomarca.

Tras la misa, familiares y autoridades eclesiásticas depositaron ante la tumba de José Vila Martínez una corona de laurel y posteriormente se daba por inaugurada la exposición en el trasaltar dedicada íntegramente a la figura del obispo Vila.

Los vecinos de las parroquias Sants Joans de Faura, Santa Ana de Quartell, Sant Gil de Benifairó y Sant Miquel de Quart junto a los feligreses de Benavites protagonizaron una cálida acogida en la que destacaba la presencia de los menores que están en el Catecismo y los juniors de la Creu Blanca, que aportaron dinamismo a un acto donde no faltó la participación de la coral de Benavites.

El arzobispo de Valencia firmó en el libro de honor de la Vila de Benavites en la Torre Señorial, después de que el alcalde Carlos Gil acogiera la llegada del prelado. Al acto asistieron también las alcaldesas de Faura y Quartell, Consol Duran y Cristina Marqués.

El acto contó con decenas de participantes que no perdieron ocasión para saludar y departir con el arzobispo en la posterior celebración. "Fue un acto sencillo y amable", resumía el alcalde, Carlos Gil.