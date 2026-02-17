CC OO rechaza los despidos en una terminal del puerto de Sagunt

El sindicato CC OO ha trasladado "su profunda preocupación" ante los despidos comunicados ayer en una terminal del puerto de Sagunt, en concreto, en la empresa Intersagunto Terminales (IST).

Según aseguran, la firma envió ayer esas cartas de despido de forma individual a cuatro estibadores justificándolas en causas económicas y después de que los afectados no hubieran aceptado unas modificaciones contractuales "que supondrían una reducción extrema de la jornada laboral, hasta límites claramente inasumibles por la plantilla de trabajadores/as", opinan desde el sindicato.

Esto último, como han explicado, implicaba la reducción de la jornada en unas 30 horas mensuales cuando hacían 37,5 a la semana. "Que ninguna de ellas manifestara su voluntad de acogerse a ellas, evidencia el carácter gravoso y desproporcionado de las opciones planteadas", consideran.

Los despidos, como aseguran los representantes de la plantilla, dejarán a la firma con ocho estibadores dedicados a la manipulación de mercancía cuando hasta ahora tenía 12 profesionales encargados de realizar estas tardeas durante las operaciones de carga y descarga, entre otras.

Imagen de la terminal portuaria. / Daniel Tortajada

Despidos "pese contratar ETT"

El sindicato lamenta además que estas medidas se planteen "pese a la existencia real de trabajo, que viene siendo cubierto de manera habitual por la empresa, mediante contratación externa a través de empresas de trabajo temporal (ETT), especialmente en horarios nocturnos y en fines de semana", dicen.

Por ello, ve "incomprensible" que "se aleguen causas económicas u organizativas para eliminar empleo estable mientras se mantiene una subcontratación y externalización significativamente más costosa".

"Buena fe"

CC OO recalca además que los representantes de los trabajadores/as "han actuado en todo momento con responsabilidad y buena fe negociadora, solicitando la información económica legalmente exigible y formulando propuestas alternativas para garantizar el mantenimiento del empleo, reducir la externalización y dar cobertura a la actividad real de la empresa dentro del marco legal y convencional vigente, sin que la empresa se haya pronunciado con una respuesta clara".

Por ello, el sindicato solicita la retirada de los despidos "y la reducción drástica de jornada", propone la apertura de un diálogo real y transparente , y la búsqueda de soluciones "que prioricen el mantenimiento del empleo y el respeto a las condiciones laborales y retributivas previstas en el convenio colectivo".

Aun así, ha advertido su voluntad de "dar una respuesta contundente y proporcional a la situación generada por la dirección" y ha reconocido que "no descartan ninguna medida en defensa de los derechos laborales y de los intereses legales de toda la plantilla de trabajadores/as".