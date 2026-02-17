Las plusvalías y las actividades económicas dan un empujón millonario a Sagunt

Casi 9,3 millones de euros. Esa fue, aproximadamente, la recaudación registrada por el Ayuntamiento de Sagunt durante el pasado ejercicio por la suma de los impuestos sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías) y de actividades económicas (IAE). Ese incremento en más de 1,7 millones respecto al anterior ejercicio, principalmente por el primero, y en casi 3,4 millones en comparación con las previsiones presupuestarias para 2025 es una muestra más de la pujanza de la capital del Camp de Morvedre.

Toni Iborra durante una intervención plenaria. / Daniel Tortajada

El concejal de Hacienda, Toni Iborra, precisa que, respecto al IAE, "el aumento de la recaudación es de apenas 40.000 euros, por un ligero incremento en el padrón hasta los 922 recibos". De cualquier forma, este nivel de ingresos sí supone un espaldarazo respecto al presupuesto, ya que las previsiones no alcanzaban los 2,9 millones de euros, mientras que las entradas en la caja municipal durante el pasado año por este concepto rozaron los 4,2 millones de euros.

Actividad inmobiliaria

Más significativa es la recaudación por encima de los 5 millones en las plusvalías, que supone, con enorme diferencia, el nivel más alto al menos en una década. En este caso, el edil apunta a esta evolución como "una muestra de que el mercado inmobiliario está más activo y se ha registrado una mayor cantidad de operaciones". Su encarecimiento es una explicación añadida, ya que, desde 2016 cuando los ingresos por esta cuestión no alcanzaron los 150.000 euros, solo en tres ejercicios se superaron los 3 millones de euros, con el máximo hasta ahora registrado en 2024 con 3,3 millones.

Estos son algunos de los datos que presenta la ejecución presupuestaria hasta el cuarto trimestre, de la que el pleno ya dio cuenta. A falta todavía de que los servicios municipales ultimen la liquidación de 2025, que será una radiografía más fiable del estado económico del Ayuntamiento de Sagunt, Iborra adelanta en palabras a Levante-EMV que, "como esperábamos, los resultados son positivos". El concejal de Hacienda insiste en que las arcas municipales "están saneadas".

Solo por detrás de 2023

Así lo demuestran las cuentas provisionales del pasado ejercicio, cuando los gastos rozaron los 85 millones de euros, mientras que los ingresos escalaron hasta los 86,4 millones. En los dos casos, estos números se quedan en el segundo escalón más alto, solo por debajo de 2023, cuando las entradas en caja se dispararon hasta los 96,5 millones de euros, gracias especialmente a las subvenciones procedentes de fondos europeos, estatales, autonómicos y provinciales.

Reivindicación

A este respecto, Iborra no pierde la oportunidad de reivindicar en el corto plazo más financiación por parte de la Generalitat, especialmente para el desarrollo de infraestructuras educativas.