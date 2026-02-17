Sagunt deberá devolver con intereses una subvención para la prevención de incendios forestales

Sagunt deberá devolver una subvención de 16.516,87 euros destinada a la prevención de incendios forestales, al "no haberse ejecutado los trabajos". Así lo ha denunciado el grupo municipal popular, desde donde exponen que la ayuda fue concedida y abonada de forma anticipada, "pero al no haberse gestionado ni ejecutado las actuaciones previstas, el equipo de Gobierno está obligado ahora a devolver el importe íntegro junto a más de 600 euros en intereses", afirmaban.

Ante lo ocurrido, desde el PP piden al equipo socialista que "explique públicamente los motivos por los que no se gestionó la subvención dentro del plazo establecido y qué medidas se están adoptando para garantizar la prevención de incendios en el municipio. Gestionar es aprovechar las oportunidades y anticiparse a los problemas. Dejar perder una ayuda concedida y pagar intereses no es gestión eficaz, es una mala decisión política”, comentaba el portavoz, Ximo Catalán.

Subvención

La subvención permitía financiar actuaciones como la reparación de vías forestales, mantenimiento de cortafuegos, limpieza de zonas de interfaz urbano-forestal, mantenimiento de puntos de agua para extinción, recogida de residuos incontrolados o incluso campañas de concienciación y formación en colegios y asociaciones.

Desde el grupo popular consideran “difícil de entender” que se haya dejado pasar una línea de financiación destinada a reforzar la seguridad del término municipal frente al riesgo de incendios.

Catalán ha afirmado que “la subvención estaba concedida y el dinero ingresado. Lo único que había que hacer era gestionarla y ejecutar los trabajos. Sin embargo, el equipo de Darío Moreno no lo hizo y ahora los vecinos y vecinas pagarán las consecuencias con la devolución del dinero y los intereses. La pregunta es clara: ¿por qué no la han gestionado?”.

Pinos secos en la ladera del Castillo de Sagunt. / Daniel Tortajada

Actuaciones necesarias

Desde el Partido Popular recuerdan que existen múltiples zonas del municipio donde estos trabajos serían especialmente necesarios, sobre todo en áreas próximas a masa forestal y urbanizaciones como Monte Picayo, Pla del Bou, Bonilles o Povitxol, entre otras.

Entre otras actuaciones, a su juicio, podrían haberse ejecutado actuaciones en entornos forestales de la zona del Castillo, Teatro Romano y la montaña, áreas periurbanas con acumulación de matorral, caminos rurales y vías forestales que requieren mantenimiento para facilitar el acceso de vehículos de emergencia como, por ejemplo, el camino Viejo de Teruel, la zona Rubio e Isleta, zonas con vertidos incontrolados que incrementan el riesgo de incendio, urbanizaciones y núcleos residenciales en contacto directo con monte.

Asimismo, la línea de ayudas permitía desarrollar campañas educativas en colegios y asociaciones para fomentar la prevención, una herramienta clave para reducir riesgos.

“Estamos hablando de prevención, de proteger barrios y urbanizaciones, de mantener accesos para emergencias y de reducir riesgos antes del verano. No se trata de una subvención menor y mientras otros municipios aprovechan cada euro para reforzar su seguridad y prevenir incendios, el equipo socialista decide dejar pasar la subvención”, termina Catalán.

Noticias relacionadas

Las circunstancias

Este diario se ha puesto en contacto con el gobierno local para tratar de conocer su versión de los hechos. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal explicaba que dentro de los planes de prevención de incendios, "hacemos propuestas y proyectos de actuaciones a lo largo del año, presentando memorias en todas las convocatorias de financiación, pero hay veces que por cuestiones administrativas, plazos, disponibilidad de terrenos u otras circunstancias, no se pueden ejecutar los trabajos en los plazos que se exigen y eso nos obliga a renunciar", aclaraba.