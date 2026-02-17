Las redes sociales de Sagunt, al Síndic de Greuges

Un total de 48 quejas de las que en 19 se demostró algún tipo de incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Sagunt. Ese es el balance del Síndic de Greuges en su actividad relacionada con el consistorio de la capital comarcal entre 2022 y 2025, ejercicios en los que la hacienda local siempre estuvo en la lista negra del defensor del pueblo valenciano por no atender a sus requerimientos.

Aunque en 2026 todavía se mantiene fuera de este grupo de señalados, el síndic ya cuenta con algún expediente abierto, como que el que recientemente ha impulsado el grupo municipal de Compromís por las carencias en el uso del valenciano en las redes sociales institucionales. Así lo denuncia la portavoz, Maria Josep Picó, quien critica que estos perfiles vulneran tanto la ordenanza de usos lingüísticos como la ley valenciana de uso y enseñanza del valenciano.

Una treintena de perfiles

Esta crítica llega después de "analizar casi 30 cuentas institucionales de Instagram, X o Facebook", un estudio que "demuestra con cifras y hechos", que "el valenciano, muy desgraciadamente, no cuenta con el apoyo que exige la legislación y este hecho es todavía más doloroso y triste cuando el ataque, la omisión y el desprecio a nuestra lengua se hace desde un gobierno socialista", según apunta Picó.

Como ejemplos, la formación valencianista señala que las redes sociales de la Policía Local, la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) o Turismo difunden contenidos en castellano, prácticamente en exclusiva, mientras que otras no tienen preferencia por el valenciano y van alternando idiomas, como Cultura, Promoción Económica, Igualdad y Bibliotecas. Solo el ayuntamiento y el Gabinet de Promoció del Valencià utilizan prioritariamente el valenciano.

Legalidad

Compromís recoge en su queja el artículo de la ordenanza que señala al valenciano como "la lengua propia -del consistorio- y de todas las entidades dependientes. El Ayuntamiento de Sagunt garantizará plenamente a los efectos administrativos y jurídicos del uso del valenciano, en las relaciones oficiales con los ciudadanos y en las relaciones institucionales". En cuanto a la ley autonómica insta a las administraciones "a proteger su recuperación y garantizar el uso normal y oficial”, además de señalar al valenciano como "lengua propia de la administración local y de las instituciones públicas dependientes".

Picó lamenta que "el gobierno liderado por el alcalde, Darío Moreno, parece haberse olvidado deliberadamente de la legislación en materia de promoción y defensa del valenciano".

Manual de estilo

Para poner fin a esta situación y en aras de "un uso ético y no partidista de los medios digitales oficiales de la corporación", Compromís exige la elaboración y aplicación de un manual de estilo para el uso de las redes sociales, que "garantice la utilización y la promoción del valenciano a través de un modelo de comunicación adaptado a las nuevas formas de difusión de la información, pero sin dejar de lado nuestra cultura por intereses electoralistas", concluye la portavoz de Compromís.