El último incendio en Sagunt eleva a 9 los coches aparcados que han ardido en mes y medio

El incendio ocurrido este fin de semana en Sagunt que afectó totalmente a dos coches aparcados y dañó también a un tercero ha elevado a nueve la cifra de vehículos estacionados en distintos puntos de la ciudad que se han visto dañados por sucesos de este tipo desde que comenzó 2026.

El suceso se produjo en la calle Vent de Gregal del Port de Sagunt, como ya ha informado Levante-EMV, poco después de las 22,30 horas del domingo; un momento en el que siempre suele haber movimiento en la zona, con gente paseando a sus mascotas, según explicaba Nuria, una de las propietarias afectadas. "Aparqué el coche al lado justo del que empezó a quemarse apenas una hora antes. Fue mala suerte porque, como hacía mucho viento, las llamas se propagaron rápido y primero explotó el otro coche y luego, el mío. De hecho, han dejado un destrozo en mismo el asfalto", decía, aun digiriendo lo sucedido y el panorama que le deja.

"Era un Seat Ibiza con 20 años pero que estaba como nuevo. Le había cambiado las ruedas hace solo tres meses y es con el que iba a hacer todo: Trabajar, comprar.... Ahora el seguro no me dará ni mil euros y yo, que ahora estoy pagando una casa, no puedo comprarme otro coche", lamentaba.

A ese daño material le suma otro sentimental pues, según cuenta, "las llamas devoraron también todas las cosas de mi perrita que se me había muerto hace poco".

Coches que acabaron ardiendo. / Levante-EMV

El hecho movilizó tanto a los Bomberos como a la Policía Local y también se denunció lo ocurrido a la Policía Nacional. "Hay vecinos que dicen que vieron a un coche que lanzó algo y a dos encapuchados que salieron corriendo, por lo que parece que fue provocado", decía Nuria mientras en medios policiales se optaba de momento por la prudencia.

Nueve coches afectados por las llamas

Desde el inicio de 2026, ya se han contabilizado en el Port de Sagunt al menos dos fuegos más donde se han visto afectados otros seis vehículos aparcados, como ha ido contando este diario. El primero se registró el día 8 de enero, pero en ese caso comenzó de forma casual en una furgoneta en marcha y acabó provocando daños en otros dos coches estacionados. El segundo se produjo el día 28, cuando ardió de madrugada un coche híbrido y esto convirtió en un amasijo de hierros tanto el turismo afectado como otro más, además de provocar serios daños a otros dos vehículos y una farola.

De este modo, ya son 9 los coches estacionados en el Port de Sagunt que, en distintas circunstancias, se han visto afectados por las llamas en apenas mes y medio.