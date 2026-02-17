Aterrizaje de emergencia en Sagunt junto a las obras de la gigafactoría
Los dos ocupantes del ultraligero han resultado ilesos
Un ultraligero ha tenido que realizar esta mañana un aterrizaje de emergencia en el nuevo polígono industrial en obras de Sagunt, justo al lado del lugar donde sigue tomando forma la futura gigafactoría de Volkswagen.
Afortunadamente, el aterrizaje en la zona de Parc Sagunt II se ha producido sin problemas y los dos ocupantes de la avioneta han resultado ilesos, sin que tampoco haya habido otras personas heridas, según ha podido saber Levante-EMV.
La emergencia, según ha podido saber este diario, se ha producido durante un entrenamiento de un alumno y su profesor que habían salido desde la escuela de vuelo de Olocau.
El sorpresivo aterrizaje se ha registrado sobre las 10:30 horas por causas que aún no han trascendido, aunque tanto la Policía Local como la Guardia Civil se han desplazado al lugar.
