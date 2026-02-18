Casi 700 escolares de Sagunt participan un proyecto para mejorar la biodiversidad

Casi 700 alumnos han participado este año en Sagunt en el Día del Árbol escolar. Una actividad, que desarrolla Acció Ecologista Agró en colaboración con el ayuntamiento, con el objetivo de que estos estudiantes conecten con la naturaleza y contribuyan a aumentar la biodiversidad urbana de la capital del Camp de Morvedre con esta iniciativa educativa.

La Comisión de Educación Ambiental de Acció Ecologista-Agró ha visitado distintos centros de Sagunt para celebrar este día junto a los alumnos y alumnas de 5º de primaria. Este año, han sido 17 los colegios que se han involucrado en este proyecto que consta de dos dinámicas. Por un lado, un primer taller en el aula sobre la importancia de la vegetación y después una plantación de especies aromáticas mediterráneas, acciones bajo la finalidad de "concienciar sobre la importancia y la necesidad de conservar y mantener la vegetación en los espacios urbanos y naturales, más si cabe, con la actual situación de emergencia climática", afirmaban desde Agró.

Proyecto

La actividad consta de una primera parte teórica que se desarrolla en las aulas, en la cual, mediante un taller dinámico y participativo, el alumnado descubre la importancia de la vegetación, las actividades humanas que la ponen en peligro (como son las talas, los incendios, la construcción o las carreteras) y qué podemos hacer las personas para favorecer su conservación. Por ejemplo, reciclar, reforestar y, sobre todo, conservar el arbolado que ya tenemos.

Estudiantes plantando en jardines / Agró

Durante el taller, además, se repasan los contenidos que se han dado en clase, como es el proceso de la fotosíntesis, la cadena alimentaria o el ciclo del agua. De esta manera, "se consigue que tomen conciencia de la gran cantidad de servicios ambientales que nos ofrecen las plantas, como son la producción de oxígeno, los alimentos, la biodiversidad, la protección del suelo fértil, la recarga de acuíferos o el paisaje, entre otros muchos", explican desde Agró.

Para acabar, los estudiantes plantan por equipos especies aromáticas mediterráneas. Llenando así de color, vida, muy buen olor y belleza los jardines y huertos de sus centros educativos, así como, en algunos casos, los parques del municipio. De hecho, este año se han plantado 350 romeros (Salvia rosmarinus), espliegos (Lavandula dentata) y timonets (Thymus vulgaris).

Agradecimientos

"Desde AE-Agró agradecemos a los colegios de Sagunt su confianza por haber querido compartir un curso más con nosotros la experiencia del Día Escolar del Árbol. Especialmente, queremos reconocer la colaboración de las profesoras y profesores participantes, puesto que, sin su ayuda y la implicación de sus alumnas, este proyecto no llevaría más de dos décadas mejorando la biodiversidad de las escuelas de la capital del Camp de Morvedre".

También han querido "dar las gracias, por supuesto, en el Ayuntamiento de Sagunt para continuar apostando por esta iniciativa". Así como por el resto de actividades de educación ambiental que desarrollamos con su colaboración. Se refieren a los voluntariados de la Colla Verda, del proyecto Participa! con institutos y de todas las actividades que se programan en La Casa Peña, el centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara.