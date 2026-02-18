Los coches asfixian el casco urbano de Algímia d'Alfara

Los cerca de mil vehículos registrados en Algímia d'Alfara se han convertido en un verdadero problema para el casco urbano de la localidad ante la falta de aparcamiento. Esta situación ha generado que, en muchas ocasiones, se priorice los automóviles sobre los peatones, con coches aparcados sobre las aceras, poco respeto a los vados y más tráfico del que se debiera por las calles. Un asunto que se complica ante la ausencia de Policía local.

El ayuntamiento ha querido poner coto a esta coyuntura y en un intento por recuperar las calles para los vecinos y vecinas, ya está trabajando en posibles soluciones, tal y como ha avanzado el alcalde del municipio, Ernest Buralla.

La administración local ha adquirido una parcela de 5.000 metros cuadrados para habilitar una zona de aparcamiento a la entrada, por la localidad de Alfara, al final de la calle Cervantes. Allí se va a construir un parking para 200 vehículos con el propósito de "pacificar el tráfico y oxigenar el casco urbano", avanzaba a Levante-EMV, Buralla.

Ernest Buralla en la zona. / Ayuntamiento de Algímia d'Alfara

Soluciones

"La falta de aparcamiento es uno de los grandes problemas que tenemos en Algímia. La idea es que esta zona nueva para estacionamiento permita descongestionar de coches el centro del pueblo y que los vecinos puedan disfrutar de sus calles sin que los vehículos sean un impedimento para ello", afirmaba el presidente de la corporación municipal.

El objetivo es que tanto residentes como vecinos pueden aparcar su coche en esta explanada y de ahí vayan andando hasta su destino. "La zona está muy bien comunicada y a pocos metros de todo y, los, más importante, da solución a un problema, además de favorecer la vida en las calles que el continuo tráfico rodado había mermado", afirmaba Buralla.

Obras

Las obras comenzarán en el primer trimestre del año. Una actuación sencilla ya que, de momento, solo se va a vallar y a tirar grava como pavimento con el objetivo de que el suelo siga siendo permeable, tal y como ha explicado el alcalde.