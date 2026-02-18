Más de 1.400 fotogramas y análisis de restos: así resolvió la Policía de Sagunt un accidente en el Horno Alto

Las investigaciones realizadas por agentes de la Policía Local de Sagunt han evitado que un accidente que había acabado ocasionando daños materiales acabe suponiendo un gasto para las arcas municipales.

El accidente ocurrió el pasado 28 de enero y, aunque dañó varios elementos ornamentales del entorno del Horno Alto, la conductora abandonó el lugar sin comunicar lo sucedido.

Concretamente, los daños se produjeron las vías de tren que circundan el conjunto monumental.

Pese a la falta de comunicación por parte de la persona responsable, la Unidad de Policía Judicial de Tráfico permitió identificar, localizar y tomar declaración a la conductora implicada.

Para ello, fue necesario el visionado de más de 1.400 fotogramas procedentes de cámaras de tráfico, diligencias técnicas en el lugar de los hechos, análisis de restos de líquido del vehículo y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Esto permitirá que sea el seguro del vehículo el encargado de abonar la reparación.

Más de una quincena de casos resueltos

La Unidad de Policía Judicial de Tráfico, como han explicado desde el ayuntamiento, ya ha permitido esclarecer numerosos casos similares. A lo largo de 2025, localizó a los autores de más de quince accidentes de tráfico sin autoría conocida.