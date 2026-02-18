El deterioro de los paelleros del Port no frena el uso vecinal

El deterioro de los paelleros situados junto a la antigua Gerencia de AHM del Port de Sagunt, debido a los actos vandálicos, no está frenando su uso por parte de los vecinos.

Iniciativa Porteña así lo ha alertado, al tiempo en que insta acelerar la reparación de los daños ya prevista. En este sentido recuerda la cercanía de fechas como la Semana Santa y Pascua, donde «muchas personas querrán hacer uso de esta zona para pasar el día con amigos o en familia». Su portavoz, Eduardo Márquez, ya preguntó al respecto en el último pleno, donde se les aseguró que la obra «está prevista en el corto plazo».

En esa intervención también aprovechó para pedir información por un asunto que ya habían llevado a otro pleno: Su propuesta de crear una concesión en la zona de paelleros «que permita dotar de servicios esa zona además de cuidarla para que no vuelva a sufrir actos vandálicos». En este sentido, les respondieron que la idea «todavía está en fase de estudio».

Desde Iniciativa Porteña, no obstante, recalcan que «es una zona con gran afluencia y puede ser un gran atractivo el disponer de una gran zona con una especie de bar/cafetería junto a la colocación de aseos públicos y una mayor limpieza y mantenimiento».

Vista de la zona de los paelleros junto a la Gerencia. / Daniel Tortajada

Para Márquez, la concesión es la mejor fórmula para dinamizar la zona de una vez por todas: “La afluencia y el interés público que tiene contrasta con la imagen de dejadez y falta de servicios para los usuarios. Es por ello que un local que se haga cargo de la zona junto al acompañamiento del ayuntamiento con la colocación de unos baños públicos muy necesarios en la zona, hacen que el entorno, en su conjunto, pueda mejorar notablemente, y queremos puntualizar que la concesión se trataría de algún tipo de local que pudiera dar un servicio, en ningún momento proponemos que se controlen los paelleros que seguirían siendo de disfrute público y gratuito”.

Más mesas y bancos

Además, Márquez destaca la necesidad de mejorar la zona con más servicios: “En esa gran zona verde y como ya he dicho, de gran afluencia, es increíble que no existan más mesas y sillas. Desde Iniciativa Porteña seguimos reivindicando la colocación de un gran número de mesas y bancos de picnic, como ya hay en otras zonas de El Puerto que se encuentran inutilizadas. Proponemos que se mejoren los paelleros también en este aspecto con la compra de nuevos bancos o simplemente transportando los que se encuentren sin uso en otras zonas”.

Para finalizar, Márquez recalca que: “Desde Iniciativa Porteña sí apostamos por los paelleros de la Gerencia y queremos que nuestras propuestas se hagan realidad. Creemos que es una oportunidad única para buscar la sostenibilidad, la limpieza y mantenimiento y acercar servicios imprescindibles a los usuarios de los paelleros. En definitiva, se trata de seguir la fórmula que ya están llevado a cabo con éxito en otros municipios cercanos”.