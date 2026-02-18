El lanzamiento de un programa de viajes para mayores acaba en polémica en Sagunt

La forma de poner en marcha y difundir un programa de viajes para mayores ha acabado generando una polémica en Sagunt. Los cuatro partidos de la oposición -PP, IP, Vox y Compromís- se han unido para denunciar conjuntamente la fórmula empleada por el gobierno municipal para gestionar y publicitar el programa Viatgem Sagunt, mientras desde el PSPV-PSOE se rechazan estas críticas.

Esta iniciativa de la concejalía de Servicios Sociales, que ofrece a los mayores de 65 años 250 plazas a 65 euros para viajes culturales a Toledo y al parque histórico Puy du Fou, ha "sorprendido" a estas formaciones, ya que, "pese a estar financiada con fondos municipales, nos enteramos por la prensa al no pasar por comisión informativa".

Esto, de entrada, no convence al PSPV-PSOE municipal, que asegura que la iniciativa estaba incluida en los presupuestos del ayuntamiento aprobados ya hace meses y "en teoría, repasados y fiscalizados por el resto de formaciones", apuntaban desde el grupo municipal, destacando que fue difundida también en audiencia pública y, a principios de semana, por los canales oficiales del ayuntamiento a través de su departamento de comunicación, de modo que ha sido hoy cuando se ha incluido en las redes sociales del partido.

Pero más allá de lo que considera una "falta de transparencia", la oposición censura que "el PSOE se ha apropiado de la iniciativa y la ha presentado como propia en las redes sociales, convirtiendo un programa de todos los vecinos en una herramienta de promoción partidista y propaganda política". Y es que, según estas voces, "la publicación en los perfiles socialistas no incluye el logo del Ayuntamiento de Sagunto, ni hace ninguna alusión a que el programa es municipal, tan solo en una de las imágenes se nombra que la financiación es del consistorio".

El portavoz del PP, Ximo Catalán, señala que "volvemos a ver cómo Darío -Moreno- y su equipo confunden institución y siglas, utilizando recursos públicos para reforzar la imagen del partido en lugar de garantizar transparencia". El popular recuerda que su grupo presentó una moción para impulsar "la creación de una normativa o plan de comunicación institucional que evitara este tipo de prácticas, garantizando neutralidad y respeto democrático. El gobierno socialista ha hecho caso omiso y vemos las consecuencias".

Imagen de la campaña. / Levante-EMV

Desde Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez considera "indignante que nos enteremos por la prensa de un programa municipal. Nos sentimos ignorados por un PSOE más preocupado por usar recursos públicos para su beneficio político que por actuar con transparencia y rigor". El segregacionista añade que "este programa es un ejemplo del derroche de fondos públicos: más de 50.000 euros destinados a personas mayores sin criterios de necesidad y favoreciendo la influencia del partido. Mientras tanto, los retos reales del ayuntamiento en asfaltado, transporte o servicios quedan desatendidos".

"Utilización engañosa"

Por su parte, Alejandro Vila (Vox) muestra su "firmeza" contra la "utilización engañosa del Viatgem Sagunt, un programa pagado íntegramente con el dinero de todos los vecinos, no con fondos del PSOE. Una cosa es informar correctamente de una iniciativa municipal y otra muy distinta es apropiarse políticamente de él, inundando la cartelería y las redes sociales con siglas y propaganda encubierta del PSOE, pagada con dinero público", que no debe ser utilizado como "herramienta de marketing electoral". El concejal lamenta especialmente "el desprecio al control democrático".

También Maria Josep Picó (Compromís) se ha sumado a estas críticas desde tres prismas. "El primero -apunta la portavoz valencianista- es la considerable carencia de ética que supone apropiarse por parte del PSOE los programas pagados con fondos públicos. Es información engañosa, una modalidad de 'fake news' en detrimento de la información oficial transparente y de calidad. En segundo lugar, reiteramos la necesidad de aprobar un manual de estilo de uso de las redes sociales institucionales" y, por último, "también lamentamos que se promueva un programa electoralista que consiste en un sorteo de viajes a bajo precio, que genera colas de personas mayores a las 7 horas. Además, existen iniciativas, como el Imserso", que ya cubren este tipo de necesidades.

Para la oposición en bloque, este tipo de actuaciones "refleja una preocupante falta de transparencia y honestidad política, rompiendo la confianza democrática y debilitando la calidad institucional del Ayuntamiento de Sagunto".

Desde el grupo socialista municipal, en cualquier caso, se pone el acento en que la iniciativa se difundió antes por los canales oficiales del consistorio y que en la publicación del partido se incluyó una imagen expresa recalcando que es municipal.