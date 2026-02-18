Reconocidos fotógrafos se dieron cita en Canet

Canet d'En Berenguer confirmó su apuesta por la fotografía al acoger la entrega de los Premios Sony que otorga la Asociación de Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de València (AFPV). La gala tuvo lugar en el Auditori y supuso la recuperación de unos galardones de alcance nacional que dejaron de convocarse por la Covid-19.

La fotógrafa Leticia Reig (València, 1983) se convirtió en la ganadora absoluta tras ser seleccionada por un jurado profesional, que también destacó el valor de los finalistas: la toledana Valeria Cassina y el malagueño Juanchy García.

Antes de la entrega de premios, se celebró una charla dirigida a profesionales, en la que participaron Julián Ochoa (medalla de oro de la Confederación Española de Fotografía) y Juan Manuel Castro Prieto (Premio Nacional de Fotografía 2015). La gala estuvo conducido por la periodista María José Gimeno.

Según el alcalde de Canet, Pere Antoni, “para nosotros ha sido un honor que la AFPV nos haya elegido como sede para esta entrega de premios y para desarrollar otras de las actividades que organiza. Además de mejorar nuestra oferta cultural contribuye a uno de nuestros objetivos, desestacionalizar el turismo”.

Foto ganadora. / Leticia Reig

María Martínez, concejala de Comercio, no pudo evitar referirse a su misma trayectoria como fotógrafa. “Sé lo que significa estar detrás de una cámara. Sé lo que implica construir una trayectoria, defender una mirada propia, insistir cuando la imagen no llega y esperar el instante exacto. Sé lo que supone esperar la luz adecuada, el gesto preciso, el momento irrepetible. Por eso emociona especialmente ver aquí reunidos a tantos fotógrafos y fotógrafas ilustres, reconocidos por su trayectoria y por su aportación a la fotografía en todos los niveles. Teneros aquí es un privilegio y una inspiración”.

Palmarés

Además del premio a la mejor foto, también se alzó con los de las categorías de Bebé, Comunión y Libre. Especializada en fotografía infantil con un estilo inconfundible, Leticia Reig es una de las fundadoras del grupo Artevalencia y fue una de las seleccionadas por Google en 2013, junto con otros 45 artistas internacionales, para el proyecto Google Open Gallery. Su currículum incluye una docena de exposiciones, entre las que destaca el ‘Proyecto Artefactos’ (MACVAC, 2019) o la muestra colectiva de 2025 en el CCCC ( Centro del Carmen de Cultura Contemporánea), donde su obra compartió pared con Cartier-Bresson, Andy Warhol, Capa o Ouka Leele .

Aunque los premios Sony - AFPV están convocados en la Comunitat Valenciana, tienen alcance (y prestigio) nacional. Además, de Reig, también resultaron premiados Toni Miranda (Boda), Valeria Cassina (Desnudo y mascotas), Cristina Becerra (Fiestas populares), José Manuel Ortega (Industrial y Publicidad), Sara Enríquez (naturaleza), Ramón Fernández (Paisaje) y Juanchy García (Retrato). Por lo que respecta a los ganadores de audiovisual, los ganadores fueron Eduardo Gras (Libre) y Francisco Pulido (Boda).