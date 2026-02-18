Sagunt sella su compromiso con el valenciano

El Ayuntamiento de Sagunt y la Academia Valenciana de la Llengua (AVL) han estrechado lazos con la firma de un convenio en el que ambas parte se comprometen a promover el uso del valenciano en el ámbito público. En cumplimiento de una propuesta plenaria de Compromís, que precisamente esta semana criticó al gobierno municipal por su errática utilización de esta lengua en los perfiles institucionales de las redes sociales, este acuerdo contempla acciones concretas en toponimia, señalización, formación y cultura.

Según se detalló en un acto de presentación con la asistencia de los presidentes de ambas instituciones, Darío Moreno y Verònica Cantó, el convenio tiene una vigencia de cuatro años, al estilo de los que ya han firmado con estos mismos fines otros ayuntamientos como Vila-real, Alzira, Benicarló, Dénia, València, Borriana, Alcoi, Picassent o Altea.

Según las cláusulas desveladas, el ayuntamiento se compromete a actualizar y mantener el nomenclátor oficial de las vías urbanas del municipio en valenciano; rotular en valenciano las calles principales y la toponimia local más representativa; señalizar las oficinas y dependencias municipales en las que todavía no se haya hecho; así como ofrecer una versión en valenciano del portal web del consistorio y otorgar al valenciano un posicionamiento preferente.

Compromisos

La administración local también tendrá que dar más visibilidad al trabajo de la concejalía de Promoció del Valencià y ofrecer, al menos, un 50 % de la programación cultural en valenciano. Otras tareas del ayuntamiento serán fomentar la presencia del valenciano en toda clase de manifestaciones deportivas, incluidas las profesionales; promover el valenciano entre las personas recién llegadas o facilitar las instalaciones municipales para la celebración de congresos, jornadas, presentaciones de libros y cualquier otro tipo de acto organizado o patrocinado por la AVL.

Por su parte, la Academia Valenciana de la Lengua dará asesoramiento lingüístico y jurídico al consistorio; proveerá a las bibliotecas municipales de las publicaciones de la institución; designará un académico para los actos públicos de los Premis Literaris Ciutat de Sagunt y pondrá a disposición del ayuntamiento su programación de exposiciones itinerantes, presentaciones de libros y otros actos culturales.

Seguimiento

Otras cláusulas del convenio, de cuyo seguimiento será responsable la académica Carme Manuel, son la incorporación preferente del alumnado de las escuelas e institutos de Sagunt a los programas organizados por la AVL, así como el asesoramiento lingüístico a las mayoralías de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, la Federación Junta Fallera de Sagunt y la Asociación de Moros y Cristianos.

El alcalde enmarcó esta colaboración en la estrategia municipal de promoción del valenciano, ya que "es una apuesta clara para consolidarla como una lengua de uso habitual en todos los ámbitos de la vida pública". Este convenio "supone un paso firme en el compromiso de Sagunt con nuestra lengua y su futuro", ya que "forma parte de nuestro patrimonio inmaterial y de nuestra manera de entender el mundo. Reforzar la colaboración con una institución de referencia como la AVL nos permite avanzar en políticas lingüísticas efectivas para fomentar su visibilidad y uso en nuestro municipio, especialmente entre la gente joven y las personas recién llegadas", según Darío Moreno.

Colaboración institucional

Cantó, por su parte, se declaró una "firme defensora de la colaboración institucional, porque es la única manera de avanzar y nuestra lengua se lo merece. La lengua nos pertenece a todos y todas y los propietarios del valenciano son las personas que lo hablan". La presidenta de la AVL añadió que "tenemos una lengua y un patrimonio que debemos poner en valor a través de su difusión. El valenciano es una lengua de futuro apta para todos los registros y todos los usos. Y es precisamente en el uso social del valenciano dónde hay que poner el esfuerzo". Cabe recordar que esta institución se ha visto debilitada en los últimos tiempos por los recortes aplicados desde la Generalitat.

Todos los usos

Carme Manuel, mientras, expresó su deseo de "poder trabajar para llevar adelante todas las iniciativas que hagan del valenciano una lengua normal en todos los usos y, sobre todo, en el ámbito educativo". En el acto también estuvieron la concejala de Promoció del Valencià de Sagunt, Patricia Sánchez, así como los ediles Javier Raro y Maria Josep Soriano.