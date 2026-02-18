Averigua a cuánto ascenderá la subida del recibo del agua en Sagunt

"Acometer nuevas obras planificadas en próximos ejercicios, así como todas aquellas actuaciones de carácter urgente o sobrevenidas por situaciones de emergencia, dada la necesidad de renovación de redes para garantizar el correcto funcionamiento". Este es el motivo esgrimido para que Aigües de Sagunt recupere la tarifa de inversiones, con unas cuotas que, en función del calibre del contador y el caudal permanente, oscilarán en el primer año entre los 1,395 euros al mes por contador y los 5,273 euros.

Así lo refleja el expediente que el ayuntamiento ha sacado a exposición pública para que los interesados "hagan las aportaciones que estimen convenientes". Este derecho se puede ejercer a través del correo electrónico gestion.tributaria@aytosagunto.es, indicando en el asunto 'Participació ciutadana ordenança PPPNT (prestació patrimonial pública no tributària) del servei d’aigua i clavegueram'; la sede electrónica del consistorio o las oficinas de registro municipal (Camí Reial y Plaza del Sol), mediante la presentación de un escrito.

Esta cuota, que se estima que repercutirá en unos 17 euros al año para más del 90 % de los usuarios, ya se aplicó en los recibos del agua entre los meses de marzo de 2012 y 2021. En aquella ocasión se estableció una tarifa mensual de 0,962 euros por contador, con las correspondientes actualizaciones anuales del IPC hasta elevarla a los 1,15 euros. De esta forma, los ingresos medios ascendieron a 500.000 euros por ejercicio.

"Ampliamente satisfactorio"

Más allá de los números, la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en Sagunt defiende que "el resultado técnico, económico y operativo" de la aplicación de esa tarifa de inversiones fue "ampliamente satisfactorio", al "permitir atender con agilidad y eficiencia muchas inversiones surgidas del día a día". Concretamente, por esta vía se recaudaron algo más de 5 millones de euros que sumados a las aportaciones desde la tarifa general elevaron el promedio anual de estas actuaciones hasta cerca de los 920.000 euros.

Obras de emergencia de Aigües de Sagunt tras un episodio de lluvias. / Ayuntamiento de Sagunt

Así y debido a que la mera aportación de la cuota ordinaria no permitiría acometer las actuaciones proyectadas, el acuerdo contempla mantener esta tarifa hasta el final de los 25 años de la concesión del servicio, que Aigües de Sagunt empezó a gestionar en julio de 2009. La previsión es que los ingresos por este concepto rocen los 7,5 millones de euros hasta 2034, cuando la mayoría de usuarios abonará casi 19 euros anuales. Otra estimación que recoge este informe es que los contadores de agua en la capital del Camp de Morvedre rozarán por aquel entonces los 47.000, cuando en el último recuento no alcanzan los 43.500.

Núcleos autoabastecidos

La otra novedad que se va a introducir en la ordenanza para la prestación patrimonial pública no tributaria del servicio del agua y el alcantarillado es una tarifa de "venta de agua en alta para núcleos de población autoabastecidos, que requieran de conexión y suministro desde la red municipal". La aplicación de esta medida se reserva a las Agrupaciones de Aguas de Almardà y Malvasur, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

En este caso, la cuota asciende a 0,51 euros por metro cúbico, un cálculo que parte de los 0,38 euros por la compra directa de agua, los 0,07 por el mantenimiento y amortización de la red, así como los 0,05 euros en concepto de gastos generales y beneficio industrial.

A finales de año

Después de que esta propuesta se aprobara en el consejo de administración de Aigües de Sagunt y se recogiera en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) para 2026, este proceso de exposición pública supone un nuevo avance en la introducción de una nueva subida en la tarifa, la segunda desde 2020 tras la aplicada en 2024. Según estos antecedentes, la expectativa es que entre en vigor a finales de este ejercicio.