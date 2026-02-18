Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trece comisiones de Sagunt ponen en valor los llibrets de falla

El colectivo 'FemLlibret SomCultura' celebró una muestra de todos los trabajos

Llibreters i llibreters de Sagunt.

Llibreters i llibreters de Sagunt. / Femllibret

Jorge G Martín

Sagunt

Trece fallas de Sagunt de la agrupación Femllibret SomCultura:Doctor Palos, Eduardo Merello, la Marina, el Mercat, el Palleter, la Palmera, la Palmereta, el Mocador, Plaça del Sol, Plaça Rodrigo, els Vents, la Victòria y el Tabalet presentaron sus llibrets en un acto conjunto en el restaurante El Mirador de Sagunt.

La jornada comenzaba a las 12.30 horas con una muestra de todos los trabajos realizados, la mayoría de los cuales se presentarán a los premios por la "Promoció de l'ús del Valenciá de la Generalitat Valenciana", en el que los libros de las fallas de Sagunt vienen siendo reconocidos. La mayoría de estos trabajos también participarán en el Premio Vicent Vayá al mejor llibret de Sagunt.

Representación municipal en la presentación.

Representación municipal en la presentación. / Femllibret

Acto

El acto, en el que se pudieron ojear y disfrutar los 13 llibrets, contó con la presencia del alcalde, la concejala de Fiestas y varios ediles del Ayuntamiento de Sagunt, así como de las falleras mayores de FJFS, el presidente y el vicepresidente general, quienes escucharon atentamente las explicaciones de los delegados de llibret de cada falla.

La música en valencià, la cultura y la literatura festiva marcaron la mañana del domingo.

